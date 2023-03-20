Sebrae-ES abre processo seletivo com salários de até R$ 13.800

Sede do Sebrae na Enseada do Suá Crédito: Sebrae/Divulgação

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo (Sebrae/ES) abriu processo seletivo com sete vagas, para os cargos de Analista Técnico I, II e III e Assistente I. Os salários variam entre R$ 2.386,63 e R$ 13.881,51.

Há opções, em Vitória e Iúna, para ensino médio e superior nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Estatística.

Além do salário, o candidato aprovado recebe ainda Assistência Médico-Hospitalar, Plano de Previdência Privada, Seguro de Vida em Grupo, Vale-Transporte, Auxílio Alimentação e Auxílio Educação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março, pelo site da Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec). O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para Analista Técnico I,II e III, e de R$ 50,00 para Assistente I.

O Sebrae orienta ainda que, antes de realizar a inscrição, o candidato leia atentamente os comunicados do processo seletivo, certificando-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga de interesse.

Seleção

Para as vagas de Analista Técnico I, II e III, serão realizadas quatro etapas de seleção. A primeira será de Avaliação de Conhecimentos; seguida da etapa de Avaliação de Habilidades. Na terceira etapa será realizada a Entrevista por Competências, finalizando com a quarta e última etapa, de Análise Curricular e Documental. Todas as quatro etapas são eliminatórias e classificatórias.

Para a vaga de Assistente I, a seleção será em três etapas: Avaliação de Conhecimentos, Entrevista por Competências e Análise Curricular e Documental. As duas primeiras etapas são eliminatórias e classificatórias, com a terceira e última sendo apenas eliminatória.