Prefeitura de Viana anuncia seleção com 55 vagas para profissionais da Saúde

A Prefeitura de Viana, na Grande Vitória, anunciou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 55 vagas com profissionais da área da Saúde. As inscrições começam na próxima segunda-feira (13), às 12h, e vão até às 18h do dia 19 de março. As oportunidades são para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.
De acordo com o edital, há vagas para técnico de enfermagem, cirurgião dentista, educador físico, nutricionista, médico do trabalho, psicólogo, entre outras. A carga horária varia de 15 a 40 horas semanais e os profissionais admitidos contarão com salários no valor de R$ 1.397,20 a R$ 4.613,12, além de outros benefícios, como ticket alimentação de R$ 350.
As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação obtida por cada candidato, através da pontuação adquirida com a apresentação dos títulos de escolaridade, cursos de qualificação profissional e tempo de serviço.
Inscrição
Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições exclusivamente via internet por meio do site da prefeitura.
O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
As vagas disponibilizadas são:
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Técnico de Enfermagem
- Assistente Social
- Biólogo
- Cirurgião Dentista
- Educador Físico
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Médico do Trabalho
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicólogo
- Terapeuta Ocupacional