Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade!

Prefeitura de Viana anuncia seleção com 55 vagas para profissionais da Saúde

Há vagas para profissionais de nível técnico e superior. Salários variam de R$ 1.397,20 a R$ 4.613,12.
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

10 mar 2023 às 10:09

Publicado em 10 de Março de 2023 às 10:09

Prefeitura de Viana
Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana, na Grande Vitória, anunciou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 55 vagas com profissionais da área da Saúde. As inscrições começam na próxima segunda-feira (13), às 12h, e vão até às 18h do dia 19 de março. As oportunidades são para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. 
De acordo com o edital, há vagas para técnico de enfermagem, cirurgião dentista, educador físico, nutricionista, médico do trabalho, psicólogo, entre outras. A carga horária varia de 15 a 40 horas semanais e os profissionais admitidos contarão com salários no valor de R$ 1.397,20 a R$ 4.613,12, além de outros benefícios, como ticket alimentação de R$ 350.
As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação obtida por cada candidato, através da pontuação adquirida com a apresentação dos títulos de escolaridade, cursos de qualificação profissional e tempo de serviço.

Inscrição

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições exclusivamente via internet por meio do site da prefeitura.
O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
As vagas disponibilizadas são:
  • Auxiliar de Saúde Bucal
  • Técnico de Enfermagem 
  • Assistente Social
  • Biólogo
  • Cirurgião Dentista 
  • Educador Físico
  • Enfermeiro
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Médico do Trabalho
  • Médico Veterinário
  • Nutricionista 
  • Psicólogo
  • Terapeuta Ocupacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) oportunidades Prefeitura de Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados