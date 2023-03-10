Prefeitura de Viana anuncia seleção com 55 vagas para profissionais da Saúde

Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana, na Grande Vitória, anunciou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de 55 vagas com profissionais da área da Saúde. As inscrições começam na próxima segunda-feira (13), às 12h, e vão até às 18h do dia 19 de março. As oportunidades são para contratação imediata e formação de cadastro de reserva.

De acordo com o edital, há vagas para técnico de enfermagem, cirurgião dentista, educador físico, nutricionista, médico do trabalho, psicólogo, entre outras. A carga horária varia de 15 a 40 horas semanais e os profissionais admitidos contarão com salários no valor de R$ 1.397,20 a R$ 4.613,12, além de outros benefícios, como ticket alimentação de R$ 350.

As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação obtida por cada candidato, através da pontuação adquirida com a apresentação dos títulos de escolaridade, cursos de qualificação profissional e tempo de serviço.

Inscrição

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições exclusivamente via internet por meio do site da prefeitura

O prazo de validade do processo seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

As vagas disponibilizadas são: