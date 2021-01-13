Novo hospital em Linhares vai abrir 237 vagas de emprego

O Linhares Medical Center, hospital que está sendo construído no bairro Três Barras, em Linhares, vai abrir 237 vagas de emprego nos próximos meses. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.
As obras começaram em maio de 2019 e estão previstas para terminar em março deste ano. A unidade deve entrar em atividade a partir de 9 de abril, com 100 leitos. O investimento total do empreendimento é na ordem de R$ 100 milhões.
Primeiramente, serão contratados, de forma imediata, três analistas de sistemas. As demais contratações devem começar entre fevereiro e março deste ano. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
A maior oferta será para o cargo de técnico de enfermagem, com 97 vagas. Há ainda 38 chances para enfermeiros, 10 para segurança, 12 para auxiliar de farmácia, 20 para auxiliar de limpeza, entre outras.
CONFIRA OS CARGOS
- Almoxarifado (2)
- Analista de sistemas (3)
- Arquivo (1)
- Auxiliar de farmácia (12)
- Auxiliar de limpeza (20)
- CFTV - controle de acesso/ monitoramento (8)
- Enfermeiros (38 - com o coordenador)
- Estagiário (2)
- Estoque (2)
- Farmacêutico (1)
- Faturista (2)
- Financeiro (2)
- Jardineiro (1)
- Maqueiros (6)
- Nutricionista (1)
- Psicologia (1)
- Recepção (14 - com o coordenador)
- Rouparia (4)
- Secretária de clínica (4)
- Secretária executiva (1)
- Segurança (10)
- Técnico em imobilização (4)
- Técnico em radiologia (4)
- Técnicos de enfermagem (97)
- Telefonista (1)