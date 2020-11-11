Ministério Público do Trabalho abre estágio com bolsa de R$ 850

O Ministério Público do Trabalho (MPT) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. As oportunidades são para alunos dos cursos de Administração, Comunicação Social (Jornalismo), Direito e Tecnologia da Informação. A bolsa é de R$ 850 e a carga horária é de 20 horas semanais. Os estudantes recebem ainda auxílio-transporte no valor de R$ 7 por dia. Clique aqui para conferir o edital.
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Procuradoria Regional do Trabalho no Espírito Santo. De acordo com o edital, 10% das oportunidades que surgirem serão reservadas para pessoas com deficiência. Já para os candidatos negros, esta reserva será de 30% das vagas, enquanto que para os que declararem integrantes de minorias étnico-raciais, 10%.
Para participar, o estudante precisa estar matriculado em faculdades conveniadas com o MPT e concluído, até a data da contratação, a carga horária exigida no edital.
As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 19 de novembro de 2020, no site no site da instituição..
Os candidatos farão provas on-line, que serão aplicadas no dia 26 de novembro de 2020, das 14h30 às 17h30.
OUTRAS VAGAS DE ESTÁGIO
Estudantes também podem se inscrever em vagas de estágio disponíveis em agências de seleção de estagiários. A oferta é de 161 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 1 mil mensais.
No Portal Super Estágios, são 22 chances abertas, em Vitória e Vila Velha, para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem acessar o site, cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
Já no IEL-ES, a oferta é de 52 vagas nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. O estudante pode fazer o cadastro no site. As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 994,36.
O CIEE-ES está com inscrições abertas para 87 vagas de estágio, sendo 62 para alunos de curso superior e 25 para os de nível médio/técnico. Para se inscrever, os interessados podem acessar o endereço eletrônico ou visitar alguma das unidades da instituição em todo o Estado. Os estudantes vão receber bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.000, vale-transporte e, eventuais outros benefícios.