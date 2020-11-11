Ministério Público do Trabalho abre estágio com bolsa de R$ 850

Oportunidades de estágio para estudantes de curso superior Crédito: pixabay

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Procuradoria Regional do Trabalho no Espírito Santo . De acordo com o edital, 10% das oportunidades que surgirem serão reservadas para pessoas com deficiência. Já para os candidatos negros, esta reserva será de 30% das vagas, enquanto que para os que declararem integrantes de minorias étnico-raciais, 10%.

Para participar, o estudante precisa estar matriculado em faculdades conveniadas com o MPT e concluído, até a data da contratação, a carga horária exigida no edital.

As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 19 de novembro de 2020, no site no site da instituição.

Os candidatos farão provas on-line, que serão aplicadas no dia 26 de novembro de 2020, das 14h30 às 17h30.

OUTRAS VAGAS DE ESTÁGIO

Estudantes também podem se inscrever em vagas de estágio disponíveis em agências de seleção de estagiários. A oferta é de 161 vagas, com bolsas que podem chegar a R$ 1 mil mensais.

No Portal Super Estágios, são 22 chances abertas, em Vitória e Vila Velha, para estudantes de níveis médio, técnico e superior. Os interessados devem acessar o site , cadastrar as suas informações pessoais e profissionais e escolher a vaga desejada. As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Já no IEL-ES, a oferta é de 52 vagas nos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. O estudante pode fazer o cadastro no site . As bolsas variam entre R$ 450 e R$ 994,36.