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Jovens talentos

Mais de 480 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,3 mil

Oportunidades estão disponíveis para alunos de níveis médio, técnico e superior; interessados devem fazer o cadastro em uma das empresas de recrutamento de estudantes

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jul 2021 às 14:39
Estágio
Oportunidade para estudantes na Grande Vitória e no interior Crédito: Pixabay
Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 487 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As oportunidades são destinadas a quem é aluno dos ensinos médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1.350, de acordo com a empresa contratada. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro no site das empresas que fazem recrutamento de estagiários.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 303 chances. Do total de oportunidades, 270 são  para início imediato em áreas de nível superior e 33 vagas para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200.
A Jovem Valor, empresa de recrutamento, está com 76 oportunidades disponíveis na Grande Vitória e no interior. Para quem tem o nível médio, são 68 chances de estágio, distribuídas pelos seguintes municípios: Vitória (12), Serra (19), Vila Velha (15), Linhares (11), Cariacica (2), Aracruz (3), Guarapari (5) e Ibatiba (1). As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.000.
O Portal Super Estágios oferece 10 vagas nas áreas de Administração, Química, Comércio Exterior, Comunicação Social e Sistemas de Informação. São nove chances de estágio em Vitória, Vila Velha e Cariacica, e uma em São Mateus. Os estudantes terão bolsas entre R$ 450 e R$ 900.
No Instituto Euvaldo Lodi (IEL), estão disponíveis 98 vagas de estágio na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.350, além de outros benefícios.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE-ES

Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Vagas: 303, sendo 270 para estudantes de nível superior e 33 para os de nível médio e técnico.
  • Cursos: 
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (10)
  • Ciências Econômicas (1)
  • Pedagogia (100)
  • Farmácia (1)
  • Logística / Tecnologia em Logística (2)
  • Licenciatura em História (25)
  • Licenciatura em Geografia (25)
  • Licenciatura em Letras Português (25)
  • Licenciatura em Matemática (25)
  • Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)
  • Engenharia de Produção (3)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (5)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (8)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (8)
  • Ensino Médio / Eja (5)
  • Técnico em Administração (20)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Mecânica (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (2)
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (3)

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site jovemvalor.com.
Bolsas: as bolsas variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1.000 para alunos de cursos superiores.
Vagas: 76, sendo 68 para alunos do ensino médio, duas para os de nível técnico e seis para estudantes de nível superior.
  • Cursos: 
  • Ensino médio (68)
  • Técnico em Farmácia (1)
  • Técnico em Administração (1)
  • Administração (1)
  • Contabilidade (2)
  • Pedagogia (1)
  • Marketing e Publicidade e Propaganda (1)
  • Engenharia de Produção (1)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 900.
Vagas: 10, sendo sete para nível superior e três para ensino médio e técnico.
  • Cursos:
  • Administração: Recursos Humanos (2)
  • Sistemas de Informação (1)
  • Comunicação Social (1)
  • Licenciatura em Química (2)
  • Comércio Exterior (1)
  • Ensino médio (1)
  • Técnico em Administração (1)
  • Técnico em Química (1)

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 1.350, podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa.
Vagas: 98, das quais 67 são para estudantes do ensino superior, 30 para os alunos de cursos técnicos e uma para ensino médio.
  • Cursos: 
  • Administração 
  • Análise de Sistema
  • Arquitetura
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Design de Interiores
  • Design Gráfico / Desenho Industrial
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Jornalismo 
  • Marketing 
  • Pedagogia 
  • Publicidade e Propaganda
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Administração 
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Mecânica 
  • Técnico em Química
  • Técnico em Segurança do Trabalho 
  • Ensino Médio 

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