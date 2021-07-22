Mais de 480 vagas de estágio no ES com bolsas de até R$ 1,3 mil

Oportunidade para estudantes na Grande Vitória e no interior Crédito: Pixabay

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das 487 vagas de estágio abertas no Espírito Santo . As oportunidades são destinadas a quem é aluno dos ensinos médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1.350, de acordo com a empresa contratada. Para participar das seleções, basta o candidato fazer o cadastro no site das empresas que fazem recrutamento de estagiários.

A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), com 303 chances. Do total de oportunidades, 270 são para início imediato em áreas de nível superior e 33 vagas para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 1.200.

A Jovem Valor, empresa de recrutamento, está com 76 oportunidades disponíveis na Grande Vitória e no interior. Para quem tem o nível médio, são 68 chances de estágio, distribuídas pelos seguintes municípios: Vitória (12), Serra (19), Vila Velha (15), Linhares (11), Cariacica (2), Aracruz (3), Guarapari (5) e Ibatiba (1). As bolsas variam de R$ 450 a R$ 1.000.

O Portal Super Estágios oferece 10 vagas nas áreas de Administração, Química, Comércio Exterior, Comunicação Social e Sistemas de Informação. São nove chances de estágio em Vitória, Vila Velha e Cariacica, e uma em São Mateus. Os estudantes terão bolsas entre R$ 450 e R$ 900.

No Instituto Euvaldo Lodi (IEL), estão disponíveis 98 vagas de estágio na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 400 e R$ 1.350, além de outros benefícios.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE-ES

Como se inscrever: os interessados podem fazer o cadastro no site os interessados podem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Vagas: 303, sendo 270 para estudantes de nível superior e 33 para os de nível médio e técnico.

Cursos:

Administração (30)

Ciências Contábeis (10)

Ciências Econômicas (1)

Pedagogia (100)

Farmácia (1)

Logística / Tecnologia em Logística (2)

Licenciatura em História (25)

Licenciatura em Geografia (25)

Licenciatura em Letras Português (25)

Licenciatura em Matemática (25)

Engenharia Química / Engenharia Ambiental (2)

Engenharia de Produção (3)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (5)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (8)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (8)

Ensino Médio / Eja (5)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Logística (2)

Técnico em Mecânica (1)

Técnico em Eletrotécnica (2)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (3)

JOVEM VALOR

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site jovemvalor.com

Bolsas: as bolsas variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1.000 para alunos de cursos superiores.

Vagas: 76, sendo 68 para alunos do ensino médio, duas para os de nível técnico e seis para estudantes de nível superior.

Cursos:

Ensino médio (68)

Técnico em Farmácia (1)

Técnico em Administração (1)

Administração (1)

Contabilidade (2)

Pedagogia (1)

Marketing e Publicidade e Propaganda (1)

Engenharia de Produção (1)

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br

Bolsas: variam entre R$ 450 e R$ 900.

Vagas: 10, sendo sete para nível superior e três para ensino médio e técnico.

Cursos:

Administração: Recursos Humanos (2)

Sistemas de Informação (1)

Comunicação Social (1)

Licenciatura em Química (2)

Comércio Exterior (1)

Ensino médio (1)

Técnico em Administração (1)

Técnico em Química (1)

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es

Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 1.350, podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa.

Vagas: 98, das quais 67 são para estudantes do ensino superior, 30 para os alunos de cursos técnicos e uma para ensino médio.