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Emprego

Lojas Americanas abre 93 vagas para vendas de Páscoa em 11 cidades no ES

Interessados precisam ser maiores de 18 anos, ter o ensino médio completo e não é necessário experiência; veja como se candidatar
Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

18 mar 2025 às 15:11

Publicado em 18 de Março de 2025 às 15:11

Interessados têm até o dia 28 de março para se candidatar às vagas Crédito: Lojas Americanas/Divulgação
Com a proximidade da Páscoa, no próximo dia 20 de abril, a Lojas Americanas está com oportunidades abertas para contratação temporária, buscando reforçar a equipe neste período de alta demanda. Ao todo, são 93 vagas de emprego para 11 cidades do Espírito Santo: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus e Serra.
Para ocupar as vagas, os candidatos não precisam ter experiência. Basta ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. As chances são para o cargo de operador de loja, e os contratados vão desempenhar funções como atendimento ao cliente nos pontos de venda dos ovos de Páscoa, operação de caixa, suporte na entrega de produtos comprados via aplicativo e pelo site da loja e outras atividades.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site (clique aqui) e realizar a inscrição até o dia 28 de março. O processo seletivo será feito de forma on-line e presencial e há possibilidade de efetivação.
Lojas Americanas abre 93 vagas para vendas de Páscoa em 11 cidades no ES
Além do salário, os contratados vão receber vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Os novos funcionários também vão passar por treinamentos, integração e ambientação nos locais de trabalho.

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