Lojas Americanas abre 93 vagas para vendas de Páscoa em 11 cidades no ES

Para ocupar as vagas, os candidatos não precisam ter experiência. Basta ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. As chances são para o cargo de operador de loja, e os contratados vão desempenhar funções como atendimento ao cliente nos pontos de venda dos ovos de Páscoa, operação de caixa, suporte na entrega de produtos comprados via aplicativo e pelo site da loja e outras atividades.