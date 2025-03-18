Com a proximidade da Páscoa, no próximo dia 20 de abril, a Lojas Americanas está com oportunidades abertas para contratação temporária, buscando reforçar a equipe neste período de alta demanda. Ao todo, são 93 vagas de emprego para 11 cidades do Espírito Santo: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, São Mateus e Serra.
Para ocupar as vagas, os candidatos não precisam ter experiência. Basta ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. As chances são para o cargo de operador de loja, e os contratados vão desempenhar funções como atendimento ao cliente nos pontos de venda dos ovos de Páscoa, operação de caixa, suporte na entrega de produtos comprados via aplicativo e pelo site da loja e outras atividades.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site (clique aqui) e realizar a inscrição até o dia 28 de março. O processo seletivo será feito de forma on-line e presencial e há possibilidade de efetivação.
Lojas Americanas abre 93 vagas para vendas de Páscoa em 11 cidades no ES
Além do salário, os contratados vão receber vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Os novos funcionários também vão passar por treinamentos, integração e ambientação nos locais de trabalho.