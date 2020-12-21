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15 opções de cursos

Governo do ES prorroga inscrições para cursos técnicos gratuitos

Oferta é de 775 vagas para os Centros Estaduais de Educação técnica de João Neiva e Vila Velha; novo prazo vai até 27 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 12:44

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 12:44

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom Secti
As inscrições para os os cursos oferecidos pelos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) foram prorrogadas até o dia 27 de dezembro de 2020. Ao todo são 775 vagas para os cursos técnicos gratuitos. As chances são divididas entre as escolas Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha.
De acordo com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Secti), são 15 opções de cursos. O requisito para se inscrever é o candidato ter concluído ou concluir este ano o Ensino Médio.
Ao se inscrever, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção dos candidatos será feita com base no resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para os candidatos que estão cursando o terceiro ano em 2020, será considerado o resultado final em tais disciplinas no ano de 2019.
Os interessados devem acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando o número de CPF e um e-mail pessoal. Em seguida, acessar o site de inscrição, ler o edital de seleção e preencher a ficha de inscrição.

CONFIRA OS CURSOS

CEET TALMO LUIZ SILVA

  • Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
  • Vagas: 255
  • Administração (50)
  • Automação Industrial (50)
  • Cozinha (40)
  • Estética (40)
  • Mecânica (50)
  • Segurança do Trabalho (25)

CEET VASCO COUTINHO

  • Endereço: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha.
  • Vagas: 520
  • Administração (90)
  • Eventos (30)
  • Gastronomia (40)
  • Informática (90)
  • Modelagem do vestuário (50)
  • Multimídia (50)
  • Produção de moda (50)
  • Rádio e televisão (90)
  • Redes de computadores (30)

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