Governo do ES prorroga inscrições para cursos técnicos gratuitos

As inscrições para os os cursos oferecidos pelos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) foram prorrogadas até o dia 27 de dezembro de 2020. Ao todo são 775 vagas para os cursos técnicos gratuitos. As chances são divididas entre as escolas Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha.
De acordo com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Secti), são 15 opções de cursos. O requisito para se inscrever é o candidato ter concluído ou concluir este ano o Ensino Médio.
Ao se inscrever, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção dos candidatos será feita com base no resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para os candidatos que estão cursando o terceiro ano em 2020, será considerado o resultado final em tais disciplinas no ano de 2019.
Os interessados devem acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando o número de CPF e um e-mail pessoal. Em seguida, acessar o site de inscrição, ler o edital de seleção e preencher a ficha de inscrição.
CONFIRA OS CURSOS
CEET TALMO LUIZ SILVA
- Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
- Vagas: 255
- Administração (50)
- Automação Industrial (50)
- Cozinha (40)
- Estética (40)
- Mecânica (50)
- Segurança do Trabalho (25)
CEET VASCO COUTINHO
- Endereço: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro, Vila Velha.
- Vagas: 520
- Administração (90)
- Eventos (30)
- Gastronomia (40)
- Informática (90)
- Modelagem do vestuário (50)
- Multimídia (50)
- Produção de moda (50)
- Rádio e televisão (90)
- Redes de computadores (30)