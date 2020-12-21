Governo do ES prorroga inscrições para cursos técnicos gratuitos

De acordo com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Secti), são 15 opções de cursos. O requisito para se inscrever é o candidato ter concluído ou concluir este ano o Ensino Médio.

Ao se inscrever, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção dos candidatos será feita com base no resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para os candidatos que estão cursando o terceiro ano em 2020, será considerado o resultado final em tais disciplinas no ano de 2019.