Governo do ES abre 200 vagas em cursos para quem procura 1° emprego

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo. O curso de balconista de farmácia exige ainda idade mínima de 16 anos.

O Pronatec tem o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. A modalidade oferecida é para Jovem FIC, destinada a jovens que estão em busca do primeiro emprego.