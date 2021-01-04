Governo do ES abre 200 vagas em cursos para quem procura 1° emprego

A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir processo seletivo para ingresso de estudantes nas turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de educação a distância (EAD). As oportunidades são destinadas a jovens que estão em busca do primeiro emprego.
A oferta é de 200 vagas para moradores de 12 municípios do Espírito Santo: Colatina, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Marataízes. São 100 oportunidades para o curso de assistente administrativo e 100 para balconista de farmácia. Clique aqui para ler o edital 006/2020.
Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo. O curso de balconista de farmácia exige ainda idade mínima de 16 anos.
O Pronatec tem o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. A modalidade oferecida é para Jovem FIC, destinada a jovens que estão em busca do primeiro emprego.
Os interessados poderão se inscrever de 6 a 20 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico www.secti.es.gov.br/pronatec. O candidato pode se inscrever em apenas um dos cursos. No momento da inscrição, é necessário anexar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de escolaridade.
O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro de 2021 no site da inscrição. As aulas vão começar em 2 de fevereiro.
CONFIRA OS CURSOS
Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco
- Curso: Assistente administrativo – 160h
- Vagas: 50
Serra, Vila Velha e Cariacica
- Curso: Assistente administrativo – 160h
- Vagas: 50
Aracruz, Linhares e São Mateus
- Curso: Balconista de farmácia – 240h
- Vagas: 50
Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo
- Curso: Balconista de farmácia – 240h
- Vagas: 50