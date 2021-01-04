Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 12 municípios

Governo do ES abre 200 vagas em cursos para quem procura 1° emprego

Inscrições podem ser feitas de 6 a 20 de janeiro de 2020. Processo seletivo é destinado a candidatos que tem o ensino fundamental completo
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jan 2021 às 13:29

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 13:29

Mulher trabalhando em casa; home office
São 200 vagas para se qualificar sem sair de casa Crédito: Pixabay
A Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir processo seletivo para ingresso de estudantes nas turmas do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de educação a distância (EAD). As oportunidades são destinadas a jovens que estão em busca do primeiro emprego.
A oferta é de 200 vagas para moradores de 12 municípios do Espírito Santo: Colatina, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Marataízes. São 100 oportunidades para o curso de assistente administrativo e 100 para balconista de farmácia.  Clique aqui para ler o edital 006/2020. 
Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo. O curso de balconista de farmácia exige ainda idade mínima de 16 anos.
O Pronatec tem o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores. A modalidade oferecida é para Jovem FIC, destinada a jovens que estão em busca do primeiro emprego.

Veja Também

1.459 vagas para mandar currículo e começar o ano com emprego

Os interessados poderão se inscrever de 6 a 20 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico www.secti.es.gov.br/pronatec. O candidato pode se inscrever em apenas um dos cursos. No momento da inscrição,  é necessário anexar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de escolaridade.
O resultado será divulgado no dia 26 de janeiro de 2021 no site da inscrição. As aulas vão começar em 2 de fevereiro.

CONFIRA OS CURSOS

Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco

  • Curso: Assistente administrativo – 160h
  • Vagas: 50

Serra, Vila Velha e Cariacica

  • Curso: Assistente administrativo – 160h
  • Vagas: 50

Aracruz, Linhares e São Mateus

  • Curso: Balconista de farmácia – 240h
  • Vagas: 50

Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo

  • Curso: Balconista de farmácia – 240h
  • Vagas: 50

Veja Também

Projeto terá 100 mil vagas em cursos e crédito para quem empreender no ES

Dez escolas públicas do ES vão oferecer cursos técnicos do Senai de graça

Curso técnico é aposta para entrada rápida no mercado de trabalho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Empregos (ES) espírito santo Secti Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados