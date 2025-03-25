Feirão em Vitória vai ofertar mais de 600 vagas de emprego em supermercado

As oportunidades são para trabalhar com atendimento e caixa, estoque e logística, panificação e confeitaria, açougue, cozinha e serviços gerais, transporte e apoio.

Além das vagas de emprego, o feirão vai contar com 90 vagas para formação profissional gratuita e remunerada, com o objetivo de capacitar profissionais para atuar como auxiliar de açougue, auxiliar de pizzaria e auxiliar de padaria. De acordo com os organizadores do mutirão, os candidatos que preencherem essas vagas serão contratados no início do curso e promovidos após a aprovação.