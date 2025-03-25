Quem está em busca de trabalho poderá participar do Feirão Supermercadista, que vai acontecer no Sine de Vitória, na quarta (26) e na quinta-feira (27), das 9 às 16 horas. O mutirão vai ofertar mais de 600 vagas de emprego para trabalhar em diversos cargos. A ação é promovida pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), em parceria com uma grande rede de supermercados, cujo nome não foi divulgado.
As oportunidades são para trabalhar com atendimento e caixa, estoque e logística, panificação e confeitaria, açougue, cozinha e serviços gerais, transporte e apoio.
Além das vagas de emprego, o feirão vai contar com 90 vagas para formação profissional gratuita e remunerada, com o objetivo de capacitar profissionais para atuar como auxiliar de açougue, auxiliar de pizzaria e auxiliar de padaria. De acordo com os organizadores do mutirão, os candidatos que preencherem essas vagas serão contratados no início do curso e promovidos após a aprovação.
Feirão em Vitória vai ofertar mais de 600 vagas de emprego em supermercado
Confira as vagas
- Atendimento e caixa: Balconista (55), operador de caixa (55), fiscal de caixa (10), recepcionista atendente (20), fiscal de loja (20).
- Estoque e logística: Ajudante de carga e descarga (30), conferente de carga e descarga (20), repositor (50), operador de empilhadeira (10).
- Panificação e confeitaria: Auxiliar de confeitaria (20), auxiliar de padeiro (20), confeiteiro (15), padeiro (20), forneiro de padaria (20), pizzaiolo (20) e auxiliar de pizzaiolo (30).
- Açougue: Açougueiro (30) e ajudante de açougueiro (30).
- Cozinha e serviços gerais: Auxiliar de cozinha (20) e cozinheiro geral (10).
- Transporte e apoio: Ajudante de motorista (30) e embalador (35).
Serviço
FEIRÃO SUPERMERCADISTA
- Data: 26 e 27 de março (quarta e quinta-feira)
- Horário: 9h às 16h
- Local: Sine Vitória (Casa do Cidadão - Av. Maruípe, 2.544, Itararé)