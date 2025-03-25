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Trabalho

Feirão em Vitória vai ofertar mais de 600 vagas de emprego em supermercado

O atendimento vai acontecer nesta quarta (26) e quinta-feira (27), das 9 às 16 horas, no Sine de Vitória; confira as oportunidades

Publicado em 25 de Março de 2025 às 17:48

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

25 mar 2025 às 17:48
Feirão também vai oferecer 90 vagas em cursos gratuitos e remunerados Crédito: Freepik
Quem está em busca de trabalho poderá participar do Feirão Supermercadista, que vai acontecer no Sine de Vitória, na quarta (26) e na quinta-feira (27), das 9 às 16 horas. O mutirão vai ofertar mais de 600 vagas de emprego para trabalhar em diversos cargos. A ação é promovida pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), em parceria com uma grande rede de supermercados, cujo nome não foi divulgado.
As oportunidades são para trabalhar com atendimento e caixa, estoque e logística, panificação e confeitaria, açougue, cozinha e serviços gerais, transporte e apoio. 
Além das vagas de emprego, o feirão vai contar com 90 vagas para formação profissional  gratuita e remunerada, com o objetivo de capacitar profissionais para atuar como auxiliar de açougue, auxiliar de pizzaria e auxiliar de padaria. De acordo com os organizadores do mutirão, os candidatos que preencherem essas vagas serão contratados no início do curso e promovidos após a aprovação. 
Feirão em Vitória vai ofertar mais de 600 vagas de emprego em supermercado

Confira as vagas

  • Atendimento e caixa: Balconista (55), operador de caixa (55), fiscal de caixa (10), recepcionista atendente (20), fiscal de loja (20).
  • Estoque e logística: Ajudante de carga e descarga (30), conferente de carga e descarga (20), repositor (50), operador de empilhadeira (10).
  • Panificação e confeitaria: Auxiliar de confeitaria (20), auxiliar de padeiro (20), confeiteiro (15), padeiro (20), forneiro de padaria (20), pizzaiolo (20) e auxiliar de pizzaiolo (30).
  • Açougue: Açougueiro (30) e ajudante de açougueiro (30).
  • Cozinha e serviços gerais: Auxiliar de cozinha (20) e cozinheiro geral (10).
  • Transporte e apoio: Ajudante de motorista (30) e embalador (35).

Serviço

FEIRÃO SUPERMERCADISTA
  • Data: 26 e 27 de março (quarta e quinta-feira)
  • Horário: 9h às 16h
  • Local: Sine Vitória (Casa do Cidadão - Av. Maruípe, 2.544, Itararé)

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