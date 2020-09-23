Feira virtual oferece orientações para quem quer estudar no Canadá

Canadá está entre os países preferidos do brasileiros Crédito: Pixabay

Quem faz intercâmbio pode ganhar muitos pontos em um processo seletivo, principalmente em programas de trainee. Além do aprendizado em outra língua, o contato com culturas diferentes faz com que recrutadores enxerguem um intercambista como alguém que consegue se adaptar mais facilmente às mudanças, entre outras habilidades que podem ser desenvolvidas durante essa experiência.

Os interessados em uma oportunidade podem conhecer as possibilidades de estudos no Canadá por meio de um feira de educação virtual. O evento, EduCanada 2020, acontece nesta quinta-feira (24), das 16h às 20h, com a participação de mais de 50 instituições de ensino de todas as modalidades de cursos e representantes do governo canadense.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site

Durante a feira, os participantes poderão conhecer sobre as modalidades de ensino no país (idioma, high school, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos) e contato com representantes do governo do país e de algumas províncias para tirar dúvidas sobre os cursos disponíveis, o sistema educacional canadense e vistos.

O Canadá é reconhecido pela qualidade do ensino, os custos muito acessíveis, a possibilidade de estudar em inglês ou francês e de ter uma experiência multicultural. E isso acontece em um país seguro, com infraestrutura e tecnologia de ponta, além de acesso a um magnífico cenário natural. O Canadá tem muita experiência em receber alunos estrangeiros. Somente no ano passado, as instituições de ensino canadense receberam mais de 620 mil alunos estrangeiros, sendo 40 mil brasileiros, afirma a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May.