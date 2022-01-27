Empresas de recrutamento e seleção têm 358 vagas de emprego no ES

Empresas de recrutamento e seleção do Espírito Santo estão com 358 vagas de emprego disponíveis para profissionais de vários níveis de escolaridade. Os postos são para atuar na Grande Vitória, interior e em até outros estados. Os interessados devem fazer o cadastro nos endereços eletrônicos de cada uma delas.
Há postos para futurista, gerente de relacionamento, vendedor externo, analista de recursos humanos, assistente administrativo, técnico em segurança do trabalho, agente de atendimento, analista ambiental, analista de suporte, cozinheiro, costureira, entre outros. Confira abaixo como se candidatar.
CONFIRA AS VAGAS
PSICOESPAÇO
- Vagas: 76
- Agente de atendimento
- Agente de vendas e serviços
- Analista ambiental
- Analista contábil JR - temporário
- Analista de cobrança
- Analista de controle interno
- Analista de dados
- Analista de departamento pessoal (2)
- Analista de negócios internacionais (Oil & Gas)
- Analista de operações
- Analista de SAC
- Analista de suporte (PJ)
- Arrecadador PCD
- Assistente comercial (2)
- Assistente de chamado (elevadores)
- Assistente de DP
- Assistente financeiro (2)
- Assistente/analista de RH
- Atendente
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar contábil
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de tecelagem
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar técnico de operação de loja/lavanderia
- Comprador(a)
- Consultor de vendas
- Consultor RH
- Contato comercial externo
- Coordenação administrativa financeira
- Costureira (o)
- Cozinheiro
- Desenhista mecânico
- Desenvolvedor front-end pleno
- Desenvolvedor salesforce
- Despachante aduaneiro
- Encarregado administrativo
- Especialista de RH
- Estoquista
- Executivo de vendas (transporte)
- Expedidor (TC)
- Gerente administrativo financeiro
- Gerente de loja de iluminação
- Gestor administrativo/financeiro
- Motorista
- Operador de crédito
- Orçamentista
- Pizzaiolo
- Preparador de alimentos
- Promotor de vendas (2)
- Recepcionista (2)
- Relacionamento comercial
- Secretária/auxiliar administrativo
- Supervisor (a) comercial
- Supervisor(a) de açougue
- Supervisora de fábrica
- Técnico de instalação
- Técnico de produção
- Técnico de segurança do trabalho/higiene ocupacional
- Torneiro mecânico (Santa Maria de Jetibá)
- Vendedor (Região dos Lagos - RJ)
- Vendedor de loja
- Vendedor de software
- Vendedor externo (3)
- Vendedor interno
- Vendedora
- Vendedor (soluções em tecnologia)
SELECTA
- Vagas: 10
- Analista administrativo
- Analista de recursos humanos
- Analista financeiro
- Analista de TI (2)
- Assistente de logística
- Consultor de vendas (4)
EDUCAVIX
- Vagas: 39
- Analista administrativo e de compras
- Analista de e-commerce
- Analista de TI
- Analista de suporte técnico
- Analista financeiro
- Auxiliar comercial
- Auxiliar contábil
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de recursos humanos
- Auxiliar de saúde bucal
- Consultor comercial
- Consultor de vendas
- Coordenador do setor financeiro
- Desenvolvedor
- Diretor geral (indústria)
- Gerente de escritório de contabilidade
- Instalador e vendedor de baterias automotivas
- Promotor de vendas
- Recepcionista
- Secretária de clínica dermatológica
- Supervisor condominial
- Terapeuta capilar
- Vendedor
CENTER RH
- Vagas: 18
- Cabista (2)
- Assistente técnico comercial
- Auxiliar de faturamento
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar e ou analista contábil
- Consultor de vendas e relacionamento
- Consultor líder
- Controlador de pragas urbana
- Encarregado (a) ou analista de departamento contábil
- Gerente de expansão
- Gerente de implantação franquia
- Técnico de fibra óptica (2)
- vendedor (a) interno (2)
- vendedor externo (2)
LINCE HUMANIZAÇÃO
- Vagas: 52
- Alinhador de veículos (Cachoeiro de Itapemirim)
- Almoxarife (2)
- Analista administrativo e financeiro
- Analista de automação
- Analista de estratégia de marketing e social mídia
- Analista de folha de pagamento (Venda Nova do Imigrante)
- Analista de importação
- Analista de meio ambiente
- Analista de recrutamento e seleção (2)
- Analista de recursos humanos (BA)
- Analista de recursos humanos (RJ)
- Analista de sistemas
- Analista de suporte
- Arquiteto (a)
- Assistente administrativo/ financeiro
- Assistente comercial e de relacionamento
- Assistente contábil
- Assistente de recursos humanos
- Assistente financeiro (2)
- Atendente de drogaria
- Auxiliar administrativo e financeiro
- Auxiliar contábil
- Auxiliar de suprimentos
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar financeiro
- Auxiliar mecânico (colatina)
- Consultor de vendas (2)
- Coordenador administrativo
- Coordenador administrativo (Aracruz)
- Coordenador de unidade de negócio
- Cortador de tecido
- Enfermeiro (a)
- Entregador técnico automotivo (linhares)
- Gerente de crm e marketing
- Gerente de pós-graduação
- Gerente geral
- Lavador de veículos
- Mecânico de manutenção
- Recepcionista de concessionária (Linhares)
- Secretária executiva bilíngue
- Supervisor de suprimentos
- Supervisor operacional (BA)
- Supervisor operacional e logística
- Técnico de serviços automotivos (Colatina)
- Técnico em edificações
- Vendedor de frete rodoviário (rj)
- Vendedor trainee
RHOPEN
- Vagas: 101
- Analista de crédito (Cachoeiro de Itapemirim)
- Analista da qualidade (Belo Horizonte)
- Analista de dados
- Analista de departamento pessoal
- Analista de desenvolvimento (Belo Horizonte)
- Analista de importação
- Analista de logística
- Analista de logística (Extrema - MG)
- Analista de marketing
- Analista de marketing digital pleno
- Analista de recursos humanos
- Analista jr de laboratório (Aracruz)
- Analista sênior de garantia de qualidade
- Assistente administrativo (Campina Grande - PB)
- Assistente comercial (Guarapari)
- Assistente comercial e executivo de vendas
- Assistente comercial JR
- Assistente de compras
- Assistente de marketing
- Assistente de rh
- Assistente de rh (São Mateus)
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo (Belo Horizonte)
- Auxiliar de importação
- Comprador
- Comprador de medicamentos (Belo Horizonte)
- Conferente
- Consultor comercial - ambiental
- Consultor de intercâmbio
- Consultor de vendas
- Controller (Fortaleza)
- Coordenador de compras
- Coordenador de laboratório (Sooretama)
- Coordenador de medicina
- Coordenador rh
- Desenvolvedor
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor de software (Belo Horizonte)
- Desenvolvedor full sack
- Desenvolvedor web pleno
- Enfermeiro - comercial (Belo Horizonte)
- Engenheiro ambiental (Aracruz)
- Engenheiro civil (Campina Grande e João Pessoa- PB)
- Especialista em atendimento
- Executivo de contas
- Executivo de soluções de negócios (executivo de vendas)
- Executivo de vendas (Curitiba - PR)
- Gerente administrativo
- Gerente comercial
- Gerente comercial (Jandira - SP)
- Gerente comercial regional (Belo Horizonte)
- Gerente de e-commerce
- Gerente de negócios - pf
- Gerente de negócios pj (Santa Rosa - RS)
- Gerente de projetos
- Gerente de qualidade
- Gestor contas chave (Belo Horizonte)
- Instalador eletrônico
- Mecânico (Parauapebas - PA)
- Operador de fábrica
- Operador rock bolter (Água Azul do Norte - PA)
- Promotor vendas
- Supervisor de controladoria
- Supervisor de logística
- Supervisor de manutenção (Aracruz)
- Supervisor de pedreira (GO)
- Supervisor de produção (Aracruz)
- Supervisor de produção (Nepomuceno - MG)
- Supervisor de qualidade
- Supervisor de rh
- Supervisor de torre de control (Jandira - SP)
- Supervisor de vendas
- Supervisor de vendas externas ao food service
- Suporte help desk pl /sr
- Técnico automação industrial
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico de Segurança do trabalho (Aracruz)
- Técnico de segurança do trabalho (Itatiaiuçu - MG)
- Técnico de segurança do trabalho (PA)
- Técnico eletromecânico (Parauapebas - PA)
- Técnico em manutenção de elevadores (MG)
- Vendedor
- Vendedor interno (Paulista - PE)
KATO CONSULTORIA E TREINAMENTO
- Vagas: 37
- Ajudante de produção
- Analista de marketing (Santa Maria de Jetibá)
- Analista societário
- Assistente administrativo
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de logística
- Assistente de manutenção predial
- Assistente de vendas (2)
- Atendente de confeitaria
- Auxiliar de suporte de TI
- Consultor (a) de educação corporativa
- Consultor de R&S
- Consultor de vendas tramontina
- Coordenador fiscal
- Corretor de Imóveis
- Encarregado técnico
- Engenheiro civil
- Executivo de contas
- Gerente de supermercado (Santa Maria de Jetibá)
- Motorista carreteiro (9)
- Operador industrial PCD (2)
- Recepcionista atendente
- Recepcionista de clínica odontológica
- Secretária executiva
- Supervisor de açougue
- Supervisor financeiro / tesouraria
- Vendedor externo
PSICO STORE
- Vagas: 20
- Analista de controladoria
- Analista de desenvolvimento humano pleno
- Analista de investimentos
- Analista de recursos humanos
- Analista de sinistro
- Assistente de controladoria (Guarapari)
- Assistente de serviços (inspetor de máquinas e equipamentos)
- Assistente financeiro
- Coordenador administrativo
- Faturista
- Gerente de agência (2) (RJ)
- Gerente de relacionamento (RJ)
- Gestor de projetos de software
- Gestor de sucesso do cliente
- Gestor de tráfego e mídias sociais
- Mecânico veicular diesel
- SDR - Representante de desenvolvimento de vendas - corretora de seguros (2)
- Vendedor externo