Empresas abrem 110 vagas e contratam pela internet

Mulher faz reunião por aplicativo de videoconferência: alternativa para entrevista de emprego Crédito: Shutterstock

Quem está à procura de emprego deve ficar atento. Quatro empresas do Espírito Santo estão com 110 oportunidades para cargos de níveis médio e superior. Com as regras do isolamento social, as entrevistas e as contratações estão sendo feitas digitalmente.

Na ISH Tecnologia, a oferta é de 26 vagas para as unidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Os candidatos podem fazer o cadastro do currículo no site da empresa ou no perfil do Linkedin.

A gerente de RH da empresa, Luciana Vaz, destaca que primeiramente é feita uma triagem para identificar se o candidato tem o perfil para a vaga. O contato com o profissional é feito via rede social ou pelo whatsapp.

Caso a pessoa tenha interesse, marcamos uma entrevista que pode ser só com o RH ou o setor e o gestor. Desta forma, conseguimos fazer uma avaliação comportamental, conversar sobre a pretensão salarial, dar informações sobre a vaga, entre outros detalhes. Esta etapa é feita por videoconferência, detalha.

Luciana ainda ressalta que, se o candidato for o selecionado, ele já é encaminhado para avaliação psicológica on-line. A entrega da documentação é feita por e-mail. Ao ser contratado, é feita uma videoconferência para apresentar o novo profissional aos demais colegas, detalha.

52 vagas Estão sendo oferecidas pela Valor Investimentos para o cargo de assessor de investimento

A Valor Investimentos está contratando 52 assessores de investimento para atuar na matriz, em Vitória, ou em uma das quatro filiais da empresa, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Brasília. As inscrições para a seleção podem ser feitas até 7 de junho. Os interessados precisam ter nível superior e experiência mínima de quatro anos em instituições bancárias ou financeiras, entre outros requisitos.

A Head de gente, gestão e performance da Valor Investimentos, Carolina Gama, explica que o trabalho do assessor é auxiliar o cliente a alocar melhor o seu dinheiro para maior rentabilidade da carteira e dos investimento.

O processo seletivo é feito 100% digital. O candidato precisa fazer o cadastro no site e automaticamente ele já faz uma avaliação e passa por uma triagem. Depois disso, o profissional participa de uma etapa de conversa com a área de gestão de pessoas. Até a integração é feita remotamente, descreve Carolina.

Picpay , start up de movimentação financeira, também realiza todo o processo de seleção remotamente. Os novos colaboradores participam de onboarding online, com entrega de welcome kit em casa e assinatura digital do contrato. A fintech está com 30 oportunidades abertas no Espírito Santo.

A Loga Internet, operadora de internet por fibra óptica, está com duas vagas abertas: uma para coordenador de faturamento e outra para coordenador administrativo. Ambas exigem formação superior em Administração ou áreas afins e conhecimento avançado em Excel.

CONFIRA AS VAGAS

VALOR INVESTIMENTOS

Vagas: são 52 oportunidades para assessores de investimento para atuar na matriz, em Vitória, ou em uma das quatro filiais da empresa, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Brasília. É preciso ter experiência mínima de quatro anos em instituições bancárias ou financeiras, vontade de empreender e possuir as certificações Ancord, CFP (Certified Financial Planner), CEA (Especialista em Investimentos Anbima) e GPAT (Gestão de Patrimônio), exigidas para atuar no mercado financeiro.

Currículo: as inscrições para a seleção podem ser feitas até 7 de junho, no s inscrições para a seleção podem ser feitas até 7 de junho, no site

LOGA INTERNET

Vagas: uma para coordenador de faturamento e outra para coordenador administrativo. Ambas exigem formação superior em Administração ou áreas afins e conhecimento avançado em Excel. As oportunidades são para atuação no município de Vila Velha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Currículo: os interessados devem enviar currículo para o e-mail os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] com o assunto Coordenador faturamento e Coordenador administrativo, conforme a vaga pretendida.

PICPAY

Vagas: ao todo, são 30 oportunidades para o Espírito Santo. As chances são para as áreas de Tecnologia (desenvolvedores, QA - quality assurance) e Infraestrutura. Os profissionais devem ter o ensino médio ou superior.

Currículo: os interessados podem cadastrar o currículo pelo os interessados podem cadastrar o currículo pelo site do Picpay na Gupy

ISH TECNOLOGIA

Vagas: a oferta é de 26 oportunidades. Há vagas para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Chances são para vários níveis de escolaridade para cargos como analista de projetos, analista de segurança da informação, arquiteto de soluções, cyber defense analyst.