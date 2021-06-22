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14 vagas

Empresa de logística abre vagas para Jovem Aprendiz em Vila Velha

Interessados precisam ter o ensino médio, idade entre 18 e 22 anos e ser aluno da rede pública ou do ensino particular como bolsista; inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:01

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:01

Profissional em atuação no TVV, terminal operado pela Log-In
Profissional em atuação no TVV, terminal operado pela Log-In Crédito: Thiago Có/Log-In Divulgação
A Log-In Logística Intermodal, empresa de soluções logísticas, movimentação portuária e navegação de cabotagem e longo curso, está com inscrições abertas para o programa Aprendiz 2021 do Terminal Portuário de Vila Velha (TVV). Os interessados podem se candidatar até o dia 30 de junho de 2021, no site de carreira.
Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 22 anos e morar, preferencialmente, nas cidades de VitóriaCariacicaVila Velha e Serra. A oferta é de 14 vagas. O valor da bolsa não foi informado. 
O programa é voltado para estudantes da rede pública como uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho por meio do processo de aprendizagem e prática. A empresa informou que a prioridade será para jovens que morem no entorno do terminal e vivem em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar per capita de até dois salários mínimos.
Também podem participar os estudantes da rede particular, desde que bolsistas, com bom aproveitamento e frequência regular na escola. Os candidatos precisam ainda estar, no mínimo, no último ano do ensino médio. Caso já tenha concluído a escolaridade, não pode ter nível superior completo.

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