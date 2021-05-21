Empresa contrata trabalhadores para manutenção de gasoduto no ES

Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais Crédito: TBG/Divulgação

A operação e manutenção de gasodutos vai gerar 250 empregos em diversos Estados, entre eles o Espírito Santo . As contratações serão feitas para Engie, com chances para cargos de níveis técnico e superior. Do total de oportunidades, cerca de 100 já estão abertas.

A empresa atua no ramo de energia, com foco em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, infraestrutura de gás e soluções energéticas, e vai assumir a operação e manutenção da malha de gasodutos de transporte da Transportadora Associada de Gás (TAG).

Os postos de trabalho são para atuar em cidades das Regiões Norte, Nordeste e Sudeste. No Estado, há chances nos municípios de Aracruz, Piúma e Vitória, por exemplo. A previsão é que a companhia comece a treinar o time operacional a partir de agosto. Em locais onde há pontos de conexão do gasoduto contará com o maior volume de oportunidades, como é o caso do Espírito Santo, Bahia e Amazonas.

As chances são para cargos como técnico de operações e manutenção ( Aracruz Piúma ), supervisor de elétrica e instrumentação de equipamentos (Vitória), supervisor de manutenção mecânica ( Vitória ), supervisor de faixas de dutos (Vitória) e supervisor de operações (Aracruz e Piúma).