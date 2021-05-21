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Níveis técnicos e superior

Empresa contrata trabalhadores para manutenção de gasoduto no ES

Interessados podem cadastrar o currículo na página de carreira da concessionária; contratações vão ocorrer até dezembro

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 mai 2021 às 11:19
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais
Gasoduto de transporte: gás natural retirado do pré-sal pode ser processado no Porto Central, em Presidente Kennedy, para ser levado até Minas Gerais Crédito: TBG/Divulgação
A operação e manutenção de gasodutos vai gerar 250 empregos em diversos Estados, entre eles o Espírito Santo. As contratações serão feitas para Engie, com chances para cargos de níveis técnico e superior. Do total de oportunidades, cerca de 100 já estão abertas. 
A empresa atua no ramo de energia, com foco em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, infraestrutura de gás e soluções energéticas, e vai assumir a operação e manutenção da malha de gasodutos de transporte da Transportadora Associada de Gás (TAG).
Os postos de trabalho são para atuar em cidades das Regiões Norte, Nordeste e Sudeste. No Estado, há chances nos municípios de Aracruz, Piúma e Vitória, por exemplo. A previsão é que a companhia comece a treinar o time operacional a partir de agosto. Em locais onde há pontos de conexão do gasoduto contará com o maior volume de oportunidades, como é o caso do Espírito Santo, Bahia e Amazonas.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
As chances são para cargos como técnico de operações e manutenção (Aracruz e Piúma), supervisor de elétrica e instrumentação de equipamentos (Vitória), supervisor de manutenção mecânica (Vitória), supervisor de faixas de dutos (Vitória) e supervisor de operações (Aracruz e Piúma).
A TAG conta com uma extensa rede de gasodutos de transporte do país, com aproximadamente 4.500 km, que respondem por 47% do total da malha de transporte de gás em território brasileiro. Na região costeira, são 3.700 km, que passam por quase 200 municípios de nove estados brasileiros – Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Há ainda 800 km na Amazônia, em trecho que liga a região petrolífera de Urucu a Manaus, no Amazonas.

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