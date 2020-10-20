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Confira as oportunidades de trabalho abertas na área de tecnologia

Vagas no ES e em outros Estados são destinadas a profissionais de vários níveis de escolaridade. Alguma funções exigem experiências anteriores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 15:10

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:10

Mulher digitando no teclado do laptop na mesa, trabalhando com o dispositivo de tecnologia no escritório
Mulher trabalha com dispositivo de tecnologia no escritório Crédito: Freepik
Cinco empresas de tecnologia estão com oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo e também em outros Estados do país. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade. Alguma funções exigem experiências anteriores. 
Há possibilidade para trabalhar em home office. É o caso do PicPay, que tem sete cargos abertos, sendo dois deles para trabalho remoto. A startup também vai contratar profissionais para atuar em São Paulo.
Na Liftbank, fintech que atua como banco digital para empresas, são 11 vagas, distribuídas por quatro cargos.
A fintech europeia Trustly Inc, que funciona como alternativa para pagamento on-line, vai contratar 30 profissionais da área de tecnologia para trabalhar em Vitória. A startup, de origem sueca, tem escritórios em San Carlos, Califórnia (EUA), e em Vitória.

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Na ISH Tecnologia, são 18 chances, sendo nove para trabalhar em Vitória. Há ainda oportunidades para Brasília, São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.

CONFIRA AS VAGAS E OS CARGOS

LIFTBANK

  • Vagas: 11
  • Desenvolvedor Front (2) - é necessário saber Linguagem de programação JavaScipt/React.js
  • Desenvolvedor Back (2) - é necessário saber Linguagem de programação JavaScipt/React.js
  • Estágio para Programação (2)  - é necessário ter noções de linguagem de programação
  • Agentes Comerciais Externos (5) - trabalho externo / operação em rua/externo
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo e/ou link de LinkedIn para [email protected], no assunto colocar o nome da vaga que gostaria se candidatar.

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ISH TECNOLOGIA

  • Vagas para o ES: 8
  • Analista Fiscal (1)
  • Consultor de TI Júnior - Cibersegurança (2, sendo uma para o ES)
  • Consultor de TI Sênior - Redes (1)
  • Especialista de Suporte de TI (1)
  • Estagiário(a) Administrativo (2)
  • Estagiário de Projetos (1)
  • Estagiário - LABS (1)
Outras vagas: Há ainda chances para outros Estados para os cargos de analista de suporte, segurança da informação, analista de suporte, consultor de TI, entre outras.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site 

TRUSTLY INC

  • Vagas: 30 
  • Desenvolvedores de Software
  • Analistas de Teste
  • Suporte ao Cliente
  • Segurança da Informação
  • DevOps
  • Cientistas
  • Analistas de Dados
  • DBA
  • Entre outros
Como se candidatar:  os interessados podem se inscrever no site.

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PICPAY

  • Vagas para Vitória: 
  • Analista de Dados Sênior
  • Data Engineer (opção de trabalho remoto)
  • Desenvolvedor Android Pleno | Crédito 
  • Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito
  • Desenvolvedor iOS Sênior
  • Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
  • Pessoa Desenvolvedora de Software Pleno (opção de trabalho remoto)
Vagas para São Paulo: Analista pleno, analista de dados, analista de negócios, analista perfomance B2C, analista de segurança da informação, desenvolvedor java, entre outras.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.

MINDWORKS

  • Vagas: 
  • Analista de Qualidade e Processos
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

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