Confira as oportunidades de trabalho abertas na área de tecnologia

Cinco empresas de tecnologia estão com oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo e também em outros Estados do país. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade. Alguma funções exigem experiências anteriores.
Há possibilidade para trabalhar em home office. É o caso do PicPay, que tem sete cargos abertos, sendo dois deles para trabalho remoto. A startup também vai contratar profissionais para atuar em São Paulo.
Na Liftbank, fintech que atua como banco digital para empresas, são 11 vagas, distribuídas por quatro cargos.
A fintech europeia Trustly Inc, que funciona como alternativa para pagamento on-line, vai contratar 30 profissionais da área de tecnologia para trabalhar em Vitória. A startup, de origem sueca, tem escritórios em San Carlos, Califórnia (EUA), e em Vitória.
Na ISH Tecnologia, são 18 chances, sendo nove para trabalhar em Vitória. Há ainda oportunidades para Brasília, São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.
CONFIRA AS VAGAS E OS CARGOS
LIFTBANK
- Vagas: 11
- Desenvolvedor Front (2) - é necessário saber Linguagem de programação JavaScipt/React.js
- Desenvolvedor Back (2) - é necessário saber Linguagem de programação JavaScipt/React.js
- Estágio para Programação (2) - é necessário ter noções de linguagem de programação
- Agentes Comerciais Externos (5) - trabalho externo / operação em rua/externo
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo e/ou link de LinkedIn para [email protected], no assunto colocar o nome da vaga que gostaria se candidatar.
ISH TECNOLOGIA
- Vagas para o ES: 8
- Analista Fiscal (1)
- Consultor de TI Júnior - Cibersegurança (2, sendo uma para o ES)
- Consultor de TI Sênior - Redes (1)
- Especialista de Suporte de TI (1)
- Estagiário(a) Administrativo (2)
- Estagiário de Projetos (1)
- Estagiário - LABS (1)
Outras vagas: Há ainda chances para outros Estados para os cargos de analista de suporte, segurança da informação, analista de suporte, consultor de TI, entre outras.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site
TRUSTLY INC
- Vagas: 30
- Desenvolvedores de Software
- Analistas de Teste
- Suporte ao Cliente
- Segurança da Informação
- DevOps
- Cientistas
- Analistas de Dados
- DBA
- Entre outros
Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no site.
PICPAY
- Vagas para Vitória:
- Analista de Dados Sênior
- Data Engineer (opção de trabalho remoto)
- Desenvolvedor Android Pleno | Crédito
- Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito
- Desenvolvedor iOS Sênior
- Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados
- Pessoa Desenvolvedora de Software Pleno (opção de trabalho remoto)
Vagas para São Paulo: Analista pleno, analista de dados, analista de negócios, analista perfomance B2C, analista de segurança da informação, desenvolvedor java, entre outras.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
MINDWORKS
- Vagas:
- Analista de Qualidade e Processos
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].