Confira as oportunidades de trabalho abertas na área de tecnologia

Mulher trabalha com dispositivo de tecnologia no escritório Crédito: Freepik

Cinco empresas de tecnologia estão com oportunidades de emprego abertas no Espírito Santo e também em outros Estados do país. As oportunidades são para profissionais de vários níveis de escolaridade. Alguma funções exigem experiências anteriores.

Há possibilidade para trabalhar em home office. É o caso do PicPay, que tem sete cargos abertos, sendo dois deles para trabalho remoto. A startup também vai contratar profissionais para atuar em São Paulo.

Na Liftbank, fintech que atua como banco digital para empresas, são 11 vagas, distribuídas por quatro cargos.

A fintech europeia Trustly Inc, que funciona como alternativa para pagamento on-line, vai contratar 30 profissionais da área de tecnologia para trabalhar em Vitória. A startup, de origem sueca, tem escritórios em San Carlos, Califórnia (EUA), e em Vitória.

Na ISH Tecnologia, são 18 chances, sendo nove para trabalhar em Vitória. Há ainda oportunidades para Brasília, São Paulo, Goiânia e Rio de Janeiro.

CONFIRA AS VAGAS E OS CARGOS

LIFTBANK

Vagas: 11

Desenvolvedor Front (2) - é necessário saber Linguagem de programação JavaScipt/React.js

Desenvolvedor Back (2) - é necessário saber Linguagem de programação JavaScipt/React.js

Estágio para Programação (2) - é necessário ter noções de linguagem de programação

Agentes Comerciais Externos (5) - trabalho externo / operação em rua/externo

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo e/ou link de LinkedIn para [email protected], no assunto colocar o nome da vaga que gostaria se candidatar. os interessados devem enviar currículo e/ou link de LinkedIn para, no assunto colocar o nome da vaga que gostaria se candidatar.

ISH TECNOLOGIA

Vagas para o ES: 8

Analista Fiscal (1)

Consultor de TI Júnior - Cibersegurança (2, sendo uma para o ES)

Consultor de TI Sênior - Redes (1)

Especialista de Suporte de TI (1)

Estagiário(a) Administrativo (2)

Estagiário de Projetos (1)

Estagiário - LABS (1)

Outras vagas: Há ainda chances para outros Estados para os cargos de analista de suporte, segurança da informação, analista de suporte, consultor de TI, entre outras.

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

TRUSTLY INC

Vagas: 30

Desenvolvedores de Software

Analistas de Teste

Suporte ao Cliente

Segurança da Informação

DevOps

Cientistas

Analistas de Dados

DBA

Entre outros

Como se candidatar: os interessados podem se inscrever no os interessados podem se inscrever no site.

PICPAY

Vagas para Vitória:

Analista de Dados Sênior

Data Engineer (opção de trabalho remoto)

Desenvolvedor Android Pleno | Crédito

Desenvolvedor iOS Pleno | Crédito

Desenvolvedor iOS Sênior

Desenvolvedor Java Pleno | Parcelados

Pessoa Desenvolvedora de Software Pleno (opção de trabalho remoto)

Vagas para São Paulo: Analista pleno, analista de dados, analista de negócios, analista perfomance B2C, analista de segurança da informação, desenvolvedor java, entre outras.

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

MINDWORKS

Vagas:

Analista de Qualidade e Processos