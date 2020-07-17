Confira as oportunidades de emprego disponíveis no ES

Boa notícia para quem está à procura de emprego com carteira assinada. Várias empresas no Espírito Santo estão com oportunidades abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade.
A Viminas Vidros Especiais, transformadora e beneficiadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com 14 vagas de emprego. Há oportunidades para mecânico, eletromecânico, técnico em automação, auxiliar e assistente de produção, assistente de manutenção e coordenador.
Já na área da Saúde, as chances são para atuar na Rede Meridional, composta pelos hospitais Meridional Cariacica, Meridional Serra, Meridional Praia da Costa, Meridional São Mateus, Meridional São Francisco, Meridional São Luiz e Hospital e Maternidade Santa Úrsula. Ao todo, são 45 chances para profissionais de enfermagem.
A Leroy Merlin, loja que fica em Goiabeira, Vitória, tem oportunidades para assistente de gestão, estágio e profissionais com deficiência. Vagas de trabalho também na Autoglass, prestadora de serviços automotivos. Os selecionados poderão trabalhar nas unidades de Vila Velha, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.
A empresa de recrutamento e seleção Psicoespaço, estão com cargos abertos na Grande Vitória, interior do Estado e até em Pirapora, Minas Gerais.
CONFIRA AS VAGAS
VIMINAS
Como se inscrever: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vagas:
- Auxiliar de produção: 6
- Mecânico: 1
- Eletromecânico: 2
- Técnico em automação industrial: 1
- Assistente de manutenção: 1
- Assistente de produção: 2
- Coordenador de processos: 1
REDE MERIDIONAL
Como se inscrever: o candidato deve enviar o currículo para [email protected] e não esqueça de colocar o nome da vaga no assunto.
- Vagas:
- Enfermeiro (ferista): 5
- Enfermeiro (diarista): 10
- Técnico em enfermagem: 30
LEROY MERLIN
Como se inscrever: o cadastro pode ser feito no site https://jobs.kenoby.com/leroymerlin
- Vagas:
- Assistente de gestão
- Estágio
- Profissionais com deficiência
AUTOGLASS
Como se inscrever: o cadastro podem ser feito no site https://autoglass.gupy.io/
- Vagas:
- Agente de televendas e atendimento (Vila Velha)
- Analista de melhoria contínua (Guarapari)
- Aplicador de película (Cachoeiro de Itapemirim)
- Assistente administrativo (Vila Velha)
- Devbucket (Vila Velha)
- Estagiário de dados (Vila Velha)
- Estagiário técnico em enfermagem (Vila Velha)
- Programador (Vila Velha)
PSICOESPAÇO
Como se inscrever: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
- Vagas:
- Analista contábil
- Analista de back office
- Analista de custos (Linhares)
- Analista de custos sênior
- Analista de depto fiscal
- Analista de DP
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo atendimento - (área hospitalar)
- Assistente administrativo financeiro
- Assistente de atendimento (home office)
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo e financeiro
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de estoque e expedição (Cachoeiro de Itapemirim)
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar técnico (Eletrotécnica)
- Consultor comercial
- Eletrotécnico/eletromecânico
- Enfermeiro(a) e técnicos de enfermagem
- Gerente de fazenda (Pirapora-MG)
- Gerente de mineração e rochas ornamentais
- Gerente de TI
- Instalador júnior
- Pessoas com deficiência
- Programador pleno
- Supervisor de TI
- Supervisora operacional
- Suporte de TI
- Técnico de instalações
- Técnico de panificação
- Técnico de segurança do trabalho
- Técnico em atendimento/vendas
- Vendedor externo (Linhares)
- Vendedor externo
- Técnico administrativo (RH) - temporária