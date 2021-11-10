Catho passa a permitir cadastro de graça para quem procura emprego

A Catho, site de divulgação de vagas de emprego , passa a ser totalmente gratuito a partir deste mês. A plataforma tem mais de 20 anos de atuação e cobrava um valor mensal para os usuários usarem a ferramenta, após um período grátis de 30 dias.

Com a isenção, os usuários poderão buscar e candidatar-se a inúmeras vagas sem burocracia e sem limite de envio de currículos. Ao fazer o cadastro no site , os candidatos não precisam colocar nenhum tipo de dado de pagamento.

Somente para o Espírito Santo , o site tem mais de 10 mil oportunidades disponíveis. Em todo o Brasil, são mais de 348 mil postos.

Candidatos podem procurar emprego sem sair de casa Crédito: Pixabay

O CEO da Catho, Fernando Morette, ressalta que a mudança na política de acesso está ligada diretamente ao propósito da empresa que é mudar vidas por meio do trabalho.

“Já vínhamos estudando e estudando essa mudança há algum tempo e a pandemia nos fez acelerar ainda mais esse processo, levando em conta como a economia e a vida do brasileiro está sendo afetada nesse período”, ressalta.

O formato pago, entretanto, continua como opcional. E, nesta versão, os candidatos podem ter acesso aos demais serviços oferecidos pela Catho, como a análise e elaboração de currículo e simulação de entrevista.

A plataforma destaca que as empresas também serão beneficiadas pela decisão, pois contarão com muito mais candidatos disponíveis. Para as empresas, existem opções de anúncio de vagas gratuitas e também opções de planos para recrutadores que decidem fazer buscas ativas por profissionais na base de currículos cadastrados.