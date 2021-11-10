Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Plataforma

Catho passa a permitir cadastro de graça para quem procura emprego

Candidatos não terão limite de envio de currículo; plataforma tem milhares de oportunidades disponíveis em todo o Brasil
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 nov 2021 às 14:20

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 14:20

A Catho, site de divulgação de vagas de emprego, passa a ser totalmente gratuito a partir deste mês. A plataforma tem mais de 20 anos de atuação e cobrava um valor mensal para os usuários usarem a ferramenta, após um período grátis de 30 dias.
Com a isenção, os usuários poderão buscar e candidatar-se a inúmeras vagas sem burocracia e sem limite de envio de currículos. Ao fazer o cadastro no site, os candidatos não precisam colocar nenhum tipo de dado de pagamento. 
Somente para o Espírito Santo, o site tem mais de 10 mil oportunidades disponíveis. Em todo o Brasil, são mais de 348 mil postos.
tecnologia; celular; computador
Candidatos podem procurar emprego sem sair de casa Crédito: Pixabay
O CEO da Catho, Fernando Morette, ressalta que a mudança na política de acesso está ligada diretamente ao propósito da empresa que é mudar vidas por meio do trabalho.
“Já vínhamos estudando e estudando essa mudança há algum tempo e a pandemia nos fez acelerar ainda mais esse processo, levando em conta como a economia e a vida do brasileiro está sendo afetada nesse período”, ressalta.
O formato pago, entretanto, continua como opcional. E, nesta versão, os candidatos podem ter acesso aos demais serviços oferecidos pela Catho, como a análise e elaboração de currículo e simulação de entrevista.
A plataforma destaca que as empresas também serão beneficiadas pela decisão, pois contarão com muito mais candidatos disponíveis. Para as empresas, existem opções de anúncio de vagas gratuitas e também opções de planos para recrutadores que decidem fazer buscas ativas por profissionais na base de currículos cadastrados.
“A criação de novos postos de trabalho no Brasil, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), já está impactando o aumento de vagas publicadas na Catho. Com isso, esse novo modelo chega em um ótimo momento para auxiliar ainda mais todos que buscam um emprego”, finaliza o executivo.

Veja Também

94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

16 indústrias abrem 124 novas vagas de emprego e estágio no ES

Sines do ES oferecem 1.659 vagas de emprego e estágio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vagas (ES) Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados