Abertas 11,2 mil vagas em cursos para aprender uma profissão no ES

Como parte das medidas sociais já anunciadas pelo governo do Estado na última semana para reduzir os impactos da pandemia, foram abertas nesta terça-feira (30) as inscrições para cursos de qualificação profissional do programa Qualificar ES. São 10 mil vagas gratuitas divididas em dez cursos on-line.
Também estão abertas 1.200 vagas em cursos profissionalizantes do Projeto Juventude Ativa. As atividades também são on-line e sem mensalidade. O projeto só exige a doação de 2 quilos de alimentos e uma taxa única de R$ 29,90 a depender do curso.
Ao todo, são 11.200 vagas em cursos para aprender uma profissão. Veja como se inscrever e a lista de cursos ofertados em cada programa abaixo:
QUALIFICAR ES
- Como se inscrever: as inscrições seguem até 9 de abril, no site do programa.
- Quem pode fazer: os cursos são destinados a moradores de todo o Espírito Santo. Basta ter idade mínima de 16 anos completos no ato da inscrição, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. No caso dos cursos de Maquiagem e Segurança do Trabalho, que integram a categoria “Ambiente e Saúde”, a idade mínima necessária é de 18 anos.
- Aulas: começam no dia 19 de abril.
- Formato: on-line e gratuito.
- Cursos: todos com oferta de 1 mil vagas cada
- Auxiliar administrativo
- Digital influencers - Marketing de Influência
- Inglês básico
- Gestão financeira de pequenas e médias empresas
- Marketing digital para o seu negócio
- Word e Excel
- Fotografia
- Inglês intermediário
- Maquiagem
- Segurança do Trabalho
JUVENTUDE ATIVA
- Como se inscrever: no site do projeto até 10 de abril.
- Aulas: entre abril e maio.
- Formato: on-line e sem mensalidade. O projeto só exige a doação de 2 quilos de alimentos e uma taxa única de R$ 29,90 a depender do curso.
- Cursos
- Auxiliar Administrativo (150 vagas)
- Recepcionista (100 vagas)
- Técnicas de Vendas (50 vagas)
- Cuidador Infantil (150 vagas)
- Cuidador de Idosos (150 vagas)
- Cuidador de estudantes com deficiência (100 vagas)
- Cuidador de Pessoas com deficiência (100 vagas)
- Porteiro (100 vagas)
- Auxiliar de Logística (100 vagas)
- Assessoria Parlamentar (50 vagas)
- Berçarista (100 vagas)
- Auxiliar de Creche 50 vagas)