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Qualificação

Abertas 11,2 mil vagas em cursos para aprender uma profissão no ES

Programa do governo do Estado e projeto social estão com inscrições abertas para qualificação profissional. Veja como participar

Publicado em 30 de Março de 2021 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2021 às 15:33
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Como parte das medidas sociais já anunciadas pelo governo do Estado na última semana para reduzir os impactos da pandemia, foram abertas nesta terça-feira (30) as inscrições para cursos de qualificação profissional do programa Qualificar ES. São 10 mil vagas gratuitas divididas em dez cursos on-line.
Também estão abertas 1.200 vagas em cursos profissionalizantes do Projeto Juventude Ativa. As atividades também são on-line e sem mensalidade. O projeto só exige a doação de 2 quilos de alimentos e uma taxa única de R$ 29,90 a depender do curso.

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Ao todo, são 11.200 vagas em cursos para aprender uma profissão. Veja como se inscrever e a lista de cursos ofertados em cada programa abaixo:

QUALIFICAR ES

  • Como se inscrever: as inscrições seguem até 9 de abril, no site do programa
  • Quem pode fazer: os cursos são destinados a moradores de todo o Espírito Santo. Basta ter idade mínima de 16 anos completos no ato da inscrição, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. No caso dos cursos de Maquiagem e Segurança do Trabalho, que integram a categoria “Ambiente e Saúde”, a idade mínima necessária é de 18 anos.
  • Aulas: começam no dia 19 de abril.
  • Formato: on-line e gratuito.
  • Cursos: todos com oferta de 1 mil vagas cada
  • Auxiliar administrativo
  • Digital influencers - Marketing de Influência
  • Inglês  básico
  • Gestão financeira de pequenas e médias empresas
  • Marketing digital para o seu negócio
  • Word e Excel
  • Fotografia
  • Inglês intermediário
  • Maquiagem
  • Segurança do Trabalho

JUVENTUDE ATIVA

  • Como se inscrever: no site do projeto até 10 de abril.
  • Aulas: entre abril e maio.
  • Formato: on-line e sem mensalidade. O projeto só exige a doação de 2 quilos de alimentos e uma taxa única de R$ 29,90 a depender do curso.
  • Cursos
  • Auxiliar Administrativo (150 vagas)
  • Recepcionista (100 vagas)
  • Técnicas de Vendas (50 vagas)
  • Cuidador Infantil (150 vagas)
  • Cuidador de Idosos (150 vagas)
  • Cuidador de estudantes com deficiência (100 vagas)
  • Cuidador de Pessoas com deficiência (100 vagas)
  • Porteiro (100 vagas)
  • Auxiliar de Logística (100 vagas)
  • Assessoria Parlamentar (50 vagas)
  • Berçarista (100 vagas)
  • Auxiliar de Creche 50 vagas)

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