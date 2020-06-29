26 mil oportunidades para se qualificar sem sair de casa

Quem quer aprender uma profissão ou dar uma turbinada no currículo deve ficar atento. O programa Qualificar ES vai abrir 26 mil vagas em cursos on-line de graça. Os interessados poderão se inscrever a partir desta terça-feira (30).
São 13 opções de cursos disponíveis, sendo oito novos. Ao todo, são 2 mil oportunidades em casa qualificação. As aulas foram remodeladas e agora passam a oferecer uma nova proposta para as videoaulas, apostilas digitais e tutorias. Os cursos têm duração de 120 horas e são destinados a quem quer conseguir um emprego ou investir no próprio negócio.
As inscrições começam nesta terça-feira (30) e seguem até 15 de julho, no site qualificar.es.gov.br. O candidato podem se inscrever em dois cursos e a seleção será feita pela ordem de inscrição.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. O resultado será divulgado no dia 29 de julho.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados no curso recebem certificação.
Esta é a terceira vez que oferece cursos a distância gratuitos em 2020.
CONFIRA OS CURSOS
- Agente Epidemiológico
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Bolos e Suas Variações
- Criação e Edição de Videoaulas com Aplicativo Gratuito
- Design de Sobrancelhas
- Digital Influencers: Marketing de Influência
- E-Commerce
- Formação de Tutores EaD
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Panificação
- Tecnologias Educacionais