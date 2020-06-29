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Qualificação profissional

26 mil oportunidades para se qualificar sem sair de casa

Programa estadual Qualificar ES vai abrir inscrições nesta terça-feira (30) para 13 opções de cursos, sendo oito novos; é possível fazer duas inscrições por candidatos

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:11
teclado de computador
Alunos podem se qualificar pelo computador, celular ou tablet Crédito: Pintrest
Quem quer aprender uma profissão ou dar uma turbinada no currículo deve ficar atento. O programa Qualificar ES vai abrir 26 mil vagas em cursos on-line de graça. Os interessados poderão se inscrever a partir desta terça-feira (30).
São 13 opções de cursos disponíveis, sendo oito novos. Ao todo, são 2 mil oportunidades em casa qualificação. As aulas foram remodeladas e agora passam a oferecer uma nova proposta para as videoaulas, apostilas digitais e tutorias. Os cursos têm duração de 120 horas e são destinados a quem quer conseguir um emprego ou investir no próprio negócio.
As inscrições começam nesta terça-feira (30) e seguem até 15 de julho, no site qualificar.es.gov.br. O candidato podem se inscrever em dois cursos e a seleção será feita pela ordem de inscrição.
Para participar dos cursos, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet. O resultado será divulgado no dia 29 de julho.
De acordo com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos aprovados no curso recebem certificação.

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