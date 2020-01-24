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Qualificação profissional

Confira as vagas para aprender uma profissão em João Neiva

Oportunidades para os cursos de atendimento ao cliente e hidráulica básica
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jan 2020 às 16:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 16:14

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada deve aproveitar uma das 60 vagas oferecidas na segunda etapa de inscrições do Programa Qualificar ES em João Neiva.
Os interessados podem se inscrever até 2 de fevereiro, no site www.qualificar.es.gov.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

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AS VAGAS

  • João Neiva
  • POLO: CDL - Câmara de Dirigente Lojistas
  • Endereço: Rua Tabelião Alfredo Almeida, 334, Centro, João Neiva.
  • Bairro: Centro, Nossa Senhora da Penha, Monte Libano e Vila Nova
  • Cursos: Atendimento ao cliente (30).
  • POLO: CEET Talmo Luiz Silva
  • Endereço: Rua Padre Anchieta, 250, Vila Nova de Cima, João Neiva 
  • Municípios: Aracruz, Ibiraçu e Fundão
  • Cursos: Hidráulica industrial básica (30)
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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