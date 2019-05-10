Marinha do Brasil abre 31 vagas para ingressar na Escola Naval

Seleção da Escola Naval é destinadas a candidatos de ambos os sexos Crédito: Reprodução internet

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vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino.

Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos.

A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.

As inscrições poderão ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br , das 8h do dia 5 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.

O concurso de admissão à Escola Naval contar com prova escrita objetiva de Matemática e Inglês no primeiro dia; no segundo dia será aplicada a Prova Escrita Objetiva de Física, Português e de Redação.

Haverá também os Eventos Complementares, constituídos de: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, avaliação psicológica, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e período de adaptação.