Marinha do Brasil abre 31 vagas para ingressar na Escola Naval

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vai abrir concurso público para Admissão à Escola Naval. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 destinadas para candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino.
Os interessados deve ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 3º ano do Ensino Médio; entre outros requisitos.
A carreira oferece soldo inicial de aspirante de R$ 1.176, posteriormente de guarda-marinheiro de R$ 6.993 e após a formação como segundo-tenente de R$ 7.490.
As inscrições poderão ser feitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, das 8h do dia 5 de junho de 2019 até as 23h59 do dia 5 de julho de 2019. Também é possível se inscrever na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 106.
O concurso de admissão à Escola Naval contar com prova escrita objetiva de Matemática e Inglês no primeiro dia; no segundo dia será aplicada a Prova Escrita Objetiva de Física, Português e de Redação.
Haverá também os Eventos Complementares, constituídos de: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, avaliação psicológica, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e período de adaptação.
Os Cursos ministrados na Escola Naval (EN), denominados Cursos de Graduação da Escola Naval, são destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM), que têm duração de quatro anos letivos.