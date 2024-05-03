Enem dos Concursos: o que candidatos dizem do adiamento da prova

SÃO PAULO - Previsto para ser realizado neste domingo (5), o CNU (Concurso Nacional Unificado) foi adiado após chuvas deixarem quase 39 mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina, medida que deixou os candidatos em polvorosa nas redes sociais.

Antes mesmo da ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, anunciar o adiamento, o debate se dividia entre os que defendem a decisão por questões humanitárias, mas também porque vão ao show da Madonna ou querem estudar mais, e os que terão prejuízos com passagem e hospedagem, e querem o dinheiro de volta.

A deputada Erika Hilton (PSOL) se pronunciou sobre o assunto no X (ex-Twitter), concordando com a decisão do governo em adiar o concurso. A parlamentar também se solidarizou com a população dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Fundamental e necessária a decisão do Governo Lula de adiar o CNU.



Se trata do primeiro Concurso Nacional Unificado e ele perderia sua própria essência e sentido se fosse realizado enquanto a população do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vive uma tragédia sem precedentes.… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) May 3, 2024

Alguns usuários comemoraram o adiantamento para aprofundar estudos; outros, para comparecer ao show gratuito da cantora Madonna, neste sábado (4), na praia de Copabacana, no Rio de Janeiro.

O CNU FOI ADIADO VITÓRIA DO POVO DE CRISTO DEVOTO DE MADONNA

pic.twitter.com/exMBHR5cjI — polícia do bom humor conforme Lei 9440/21 (@urgalinho) May 3, 2024

Outros reclamaram porque não puderam ir ao show por conta do concurso e, agora, não farão mais a prova.

As gays concurseiras que desistiram de ir ao show da Madonna em Copacabana por causa do Concurso Nacional Unificado vendo hoje que o Governo Federal adiou o concurso: pic.twitter.com/2fSLDPl3VX — Wellington Oliveira (@well_author) May 3, 2024

Houve também quem destacasse as complicações que o adiamento do concurso pode gerar aos candidatos.

Caso o concurso seja adiado, quem vai arcar com prejuízo de quem reservou hospedagens, comprou passagens e se organizou de todas as formas para o concurso?

Não sei qual a decisão correta, não sei nem se tem decisão correta, mas não é tão simples como muita gente está achando!! — Ananias Oliveira (@ananias_1979) May 3, 2024

Maria de Fátima, 23 anos, de São Lourenço (MG) iria até Itajubá, também em Minas, para fazer a prova. Ela tem o ensino médio completo, mas não tem ensino superior e vai prestar o concurso para o bloco 8, especificamente para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A viagem de 1h30 seria de carona, mas a hospedagem já estava paga. Maria, no entanto, conseguirá reaver os valores, pois o hotel oferece reembolso.

"O que atrapalha mesmo é o fato de que muitos, assim como eu, abdicaram de algumas coisas, como emprego, para focar 100% nessa oportunidade de uma estabilidade financeira, e esperar mais tempo até a prova, resultado e nomeação dá um certo desânimo."

Ela concorda com o adiamento por "se tratar de uma catástrofe em que não haveria condição de uma pessoa estar lá para fazer essa prova". "São vidas e não apenas concorrentes", diz.

Cristiane Nascimento, 35 anos, ouvidora de Brasília, estava estudando para prestar as carreiras do bloco 8 desde que o edital foi divulgado, em janeiro. Comprou cursos com a Gran Cursos e pretende, agora, fazer revisões até a nova data.

"Eu tinha me programado, mas vou alterar. Inclusive, é melhor para a gente, por um lado. A gente fazer uma revisão, ou se aprofundar mais em assuntos que não estávamos nos sentindo muito seguros."

Leonardo Ferreira de Carvalho, 29 anos, servidor estadual do Rio de Janeiro, aprovou o adiamento da prova, mas diz que a decisão deveria ter sido tomada desde quinta-feira (2). "Estava bem visível que as condições não iam melhorar até a data da prova. [O adiamento] foi uma decisão acertada."

O candidato, que concorre ao cargo de analista técnico de políticas sociais, explica que o adiamento pode prejudicar na preparação. "Nessas últimas semanas, a maioria das pessoas estavam se preparando bastante, inclusive eu. É um pouco frustrante não fazer a prova neste domingo."

Como ficará o concurso?

Ainda não há uma nova data para a prova. De acordo com a ministra Esther Dweck, a escolha de um novo dia não depende só das condições climáticas e estruturais do Sul do país, mas também de diferentes questões logísticas.