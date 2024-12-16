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Concurso dos Correios: gabarito das provas é divulgado; confira

Prazo para interposição de recurso será entre esta segunda-feira (16) até as 17 horas de terça-feira (17); ainda não há previsão de publicação do resultado

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 10:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 dez 2024 às 10:35
O candidato ao concurso dos Correios já pode acessar os gabaritos preliminares das provas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Os exames foram aplicados neste domingo (15). 
A resposta preliminar pode ser acessada no endereço eletrônico da organizadora . Confira o gabarito. 
Em seguida, o candidato precisa acessar "Gabaritos preliminares / Cadernos de questões" e fazer o login com seu CFP e sua senha.
O prazo para interposição de recurso será entre esta segunda-feira (16) até as 17 horas de terça-feira (17).
Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória
Agência dos Correios, Leitão da Silva, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O período para correção de dados cadastrais no site do IBFC será das 10h desta segunda até as 17h de quarta-feira (18).
Para o cargo de carteiro, 1,5 milhão de candidatos se inscreveram para as 3.099 vagas, que exigem o ensino médio completo.
Já para as 412 vagas abertas para o cargo de analista, que requer ensino superior completo, havia um total de 111 mil inscritos. As duas categorias têm 10% das vagas reservadas a pessoas com deficiência, e 30%, a pessoas negras ou indígenas.
As vagas para o cargo de nível médio têm salário inicial de R$ 2.429,26 com a soma de um vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, resultando em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000.
O salário inicial para os cargos de nível superior é de R$ 6.872,48, mas a remuneração total chega a R$ 8.500 considerando o vale alimentação/refeição.
A cidade de Salvador, na Bahia, registrou a maior concorrência de todo o edital para a vaga de carteiro. Cada vaga era disputada por 17.617 candidatos.

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