Compra de combustíveis cresce 46% nos portos

Uma moradora de rua no Ibes, em Vila Velha, encontrou um guardião cheio de fofura para ela não ter que dormir sozinha. Crédito: Andréia Pirajá

Os granéis líquidos, como gasolina e óleo diesel, e soda cáustica foram o ponto positivo da movimentação portuária em maio, segundo dados da Codesa, que administra os portos de Vitória e de Capuaba. A alta foi de 46% em relação ao mesmo mês do ano passado. Compra dos graneis é um transporte interno, já que a mercadoria vem do Rio para o Estado.

Ainda patinando

Apesar do índice positivo, no acumulado do ano de 2018 a situação ainda é difícil para o setor, tanto que a alta de movimentação, no geral, ficou em 0,18% em relação ao mesmo período de 2017. “A greve dos caminhoneiros trouxe diversos impactos e este foi um deles”, afirmou o gerente executivo do Sindiopes, Marcos Lopes.

Socorro!

O Rio Reis Magos pede socorro, mas a Agência Estadual de Recursos Hídricos concedeu essa semana uma outorga de captação em um afluente do Córrego Independência, na região hidrográfica Reis Magos.

Poxa, Brasil...

Que Hazard.

Mera coincidência?

Fernandinho, o autor do gol contra no jogo entre Brasil e Bélgica, foi titular no 7 x 1. E na sexta-feira (06) vestiu a camisa 17.

Chocolate belga

Hoje é o Dia Mundial do Chocolate.

Saldo positivo

A tristeza é geral pela desclassificação do Brasil da Copa do Mundo. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Pelo menos não foi um 7 a 1.

Constatação

O torcedor brasileiro ficou 100% pistola. Além da derrota do Brasil, o feriadão até terça-feira foi suspenso.

Pé-frio

No dia 14 de junho, a assessoria de Paulo Hartung enviou nota à imprensa capixaba avisando que o governador “considera a Seleção favorita ao título”. Não deu sorte!

Calma, gente...

2022 é logo ali. Não fiquem Tites.

Comportado

Uruguai saiu da Copa do Mundo e Suárez não mordeu ninguém.

Muita emoção

Coisas que só o futebol faz: enquanto o uruguaio Jimenez chora pela derrota inevitável, com a bola ainda rolando em campo no final do segundo tempo, a torcida começa a gritar e cantar para incentivar a seleção. É de arrepiar.

Revolução futebolista

Novo lema dos francesas até o final da Copa: liberté, igualité, fraternité... e Mbappé.

Comendador FHC

Fernando Henrique Cardoso foi indicado pelo deputado Enivaldo dos Anjos a receber a Comenda Domingos Martins, a mais alta honraria conferida pelo Legislativo do Estado. Deverá ocorrer quando o ex-presidente vier ao Estado lançar seu livro mais recente.

No plano das ideias

Nessa visita, que ainda não está confirmada mas já está cheia de agendas, FHC deve lançar em Vitória seu manifesto pela união do centro político.

Fé digital

A missa em homenagem a São Pedro, no dia 29 de junho, presidida pelo bispo diocesano da Diocese de Colatina, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, foi transmitida pelo Facebook e assistida até nos Estados Unidos, por nada menos que 14 mil visualizações.

Buraco negro

Tem mais leitor sofrendo com a distância entre Viana e a Unidade de Distribuição de Vitória dos Correios. Um leitor contou que uma encomenda sua vinda da Alemanha saiu há 16 dias de Viana e ainda não chegou à Capital.

Exército virtual

Uma investigação do centro de pesquisa InternetLab revelou que robôs são 64% dos seguidores de Alvaro Dias no Twitter, 45,8% dos seguidores de Geraldo Alckmin e 36% dos que seguem Marina Silva.

Possante

Passageiros da linha 510 do Transcol tiveram ontem uma surpresa. O ônibus colocado para as 7 horas era um articulado, bem diferente do apertadinho tradicional. Entreouviu-se nos corredores: que possante!

Sem noção

O presidenciável Flavio Rocha explicou no Twitter que o socialismo no Brasil vem sendo implementado há pouco mais de uma década, talvez duas. Só faltou combinar com o Temer.

Arte gratuita

A bailarina Ivna Messina está em montagem de seu solo de dança, Pedra. O espetáculo estreia em setembro, mas já na próxima sexta-feira, às 19h, haverá um ensaio aberto ao público na casa da Má Companhia, no Centro, com entrada gratuita e bate-papo.

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