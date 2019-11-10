Como nasceram as cartas de Natal? Rodrigo Santoro explica

Rodrigo: O mais importante é que a verdade seja transmitida, que o espectador se conecte com o personagem e acredite nele, independente do reconhecimento ou não, a finalidade é sempre humanizar os personagens e construir uma dramaturgia, emoções e cenas nas quais você envolva o espectador e ele acredite naquilo. Pra mim esse é o objetivo da história. Neste caso, por exemplo, para a voz do Jesper eu trabalhei muito com agudo, então às vezes nem associam à minha voz, que é essa que tá falando aqui com você (em tons muito mais baixos que o do personagem). Mas não é esse é meu objetivo. Eu não fiz porque queria ser diferente, mas porque achava que o personagem pedia, que tinha a ver com ele.