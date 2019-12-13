Como levar uma mulher ao orgasmo com o sexo oral

De acordo com o método, a mulher que recebe o sexo oral fica deitada de barriga pra cima, com um joelho dobrado e a planta do pé apoiada, como se a perna virasse uma ponte Crédito: shutterstock

Se ficou com dúvidas, vamos lá. As mulheres precisam de mais tempo para entrar no processo de excitação e, consequentemente, mais tempo para chegar ao clímax, o famoso orgasmo. E tem mais: a maioria das que conseguem fazer isso, chega ao orgasmo por meio do sexo oral. Por isso, um sexo oral bem feito pode fazer muita diferença.

Nossa referência será o Método Kivin (a origem do nome não se sabe) que foi sucesso último "Segundas Intenções", que vai ao ar na Rádio Litoral FM, às 20h de segunda. Aliás, se nunca ouviu o programa, está perdendo.

Mas deve estar se perguntando, que método é esse? Em resumo seria um "oral lateral”. A mulher que recebe fica deitada de barriga pra cima, com um joelho dobrado e a planta do pé apoiada, como se a perna virasse uma ponte. Quem aplica passa por baixo dessa “ponte”, horizontalmente, e os corpos ficam de forma perpendiculares. Lembre-se, o foco total é o clitóris.

Deve-se utilizar o dedo polegar e o dedo indicador para afastar um pouco os pequenos e grandes lábios e facilitar o acesso ao clitóris, que, por sua vez, deve ser estimulado com a língua - para cima e para baixo, de um lado para o outro e até mesmo em movimentos circulares. É válido ressaltar que a intensidade, aqui, é mais importante que a velocidade. Então preste atenção no que está fazendo.

Utilize a outra mão para pressionar levemente o períneo (área entre o óstio vaginal e o ânus), ou até mesmo introduzir o dedo no canal, para potencializar o estímulo e proporcionar mais prazer. Para saber fazer de forma correta, pergunte a pessoa que está recebendo, pois isso é altamente variável de mulher para mulher.