Comércio capixaba antecipa o Natal

Lojas da Grande Vitória já vendem artigos natalinos, como papais noéis Crédito: Vitor Ferri

Ainda falta mais de um mês para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, mas muitos lojistas estão com o olhar bem mais à frente. Estabelecimentos da Grande Vitória já começaram a expor e a vender artigos natalinos com a expectativa de atrair o consumidor e fazer com que neste ano, finalmente, o setor de comércio consiga virar a página da recessão e alcançar indicadores positivos, após três anos seguidos no vermelho.

As apostas em papais noéis, árvores de Natal, guirlandas, pisca-piscas e presépios chegou bem mais cedo neste ano. Normalmente, comerciantes entram no clima natalino de meados de outubro em diante. Se por um lado a iniciativa pode vir a ser encarada como um ato de desespero, por outro lado, mostra a estratégia de lojistas para conquistar clientes que ainda se preocupam com a crise econômica, mas que começam a ter um pouco mais de confiança e otimismo.

A expectativa do mercado é que, ao aguçar a clientela desde já, o consumidor passe a se atentar para os gastos que estão por vir e, a partir dessa reflexão, comece a fazer um planejamento melhor de como e quanto vai gastar com enfeites, presentes e festas de fim de ano. Essa antecedência também pode ser favorável para quem está com o nome sujo, como uma espécie de gatilho para o inadimplente buscar maneiras de voltar a ter crédito na praça.

Entidades como a Fecomércio-ES e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória já se pautam na melhoria dos indicadores do primeiro semestre deste ano para projetar um cenário de recuperação em 2018. Entre os dados que indicam a retomada estão o número de abertura de lojas e também o volume de vendas.

Enquanto em 2015, 2016 e 2017, o comércio mais fechou estabelecimentos do que abriu, nos seis primeiros meses de 2018, o saldo foi positivo com 105 novos negócios. No mesmo período, as vendas também demonstraram reação, com um avanço de 8,1%. Para José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES, manter esse percentual ou até mesmo fechar o ano com um crescimento um pouco menor, da ordem de 6%, já será uma vitória para o comércio capixaba, que nos últimos anos têm convivido com severos prejuízos.

Até o momento, os resultados de todas as datas comemorativas de 2018 superaram os de anos anteriores, segundo o presidente da CDL Vitória, Adriano Ohnesorge. Para ele, isso reforça o otimismo para os próximos meses que, além do Dia das Crianças e do Natal no calendário dos empresários, ainda tem a Black Friday. “As lojas estão cada vez mais atentas à adoção de estratégias, até porque a concorrência também está muito forte na internet. Além disso, algumas condições, como juros e inflação menores, estão permitindo que o consumidor volte às compras.”

Gráfico mostra evolução dos indicadores do comércio no ES Crédito: Genildo Ronchi