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Viaje na CBN

EUA aprovam taxa extra para visto americano; entenda as mudanças!

Acompanhe o comentarista Edson Ruy

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 11:59

Publicado em 

17 jul 2025 às 11:59
Visto para os Estados Unidos
Visto para os Estados Unidos Crédito: Pixabay
Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy explica o que muda para os brasileiros após o anúncio do governo dos Estados Unidos da América de que os turistas deverão pagar uma tarifa de US$ 250 para obterem visto para viajar ao país. O valor - nomeado como “taxa de integridade do visto” - é cobrado apenas de quem for aprovado para emitir o documento e será somado à taxa já imposta a quem solicita a autorização, de US$ 185. Ainda não há previsão de quando a medida entrará em vigor. Ouça a conversa completa e saiba os detalhes das mudanças!
CBN - VIAJE NA CBN - 17-07-25

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