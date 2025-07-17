EUA aprovam taxa extra para visto americano; entenda as mudanças!

Nesta edição de Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy explica o que muda para os brasileiros após o anúncio do governo dos Estados Unidos da América de que os turistas deverão pagar uma tarifa de US$ 250 para obterem visto para viajar ao país. O valor - nomeado como “taxa de integridade do visto” - é cobrado apenas de quem for aprovado para emitir o documento e será somado à taxa já imposta a quem solicita a autorização, de US$ 185. Ainda não há previsão de quando a medida entrará em vigor. Ouça a conversa completa e saiba os detalhes das mudanças!