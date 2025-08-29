Final de semana no ES tem Alcione, orquestra e festival em Itaúnas

Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz os destaques da agenda cultural do fim de semana! Entre os destaque, o show de Alcione, nesta sexta-feira (29), para comemorar 50 anos de uma trajetória repletas de sucessos. Horário: 21h. Local: Patrick Ribeiro. Na sexta-feira (29) também tem apresentação da Orquestra Camerata Sesi. Atração: Orquestra Camerata Sesi – Temporada Pop: Não deixe o samba morrer, em comemoração aos 25 anos do Teatro Sesi. Evento: Festival Sesi Som. Horário: 19h30.