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Final de semana no ES tem Alcione, orquestra e festival em Itaúnas

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Publicado em 29 de Agosto de 2025 às 17:17

Publicado em 

29 ago 2025 às 17:17
A cantora Alcione traz para Vitória seu novo projeto 'Tijolo por tijolo'
A cantora Alcione traz para Vitória seu novo projeto 'Tijolo por tijolo' Crédito: Marcos Hermes/Divulgação
Sextou CBN - 29-08-25
Nesta edição de Sextou CBN, a comentarista Marcella Scaramella traz os destaques da agenda cultural do fim de semana! Entre os destaque, o show de Alcione, nesta sexta-feira (29), para comemorar 50 anos de uma trajetória repletas de sucessos. Horário: 21h. Local: Patrick Ribeiro. Na sexta-feira (29) também tem apresentação da Orquestra Camerata Sesi. Atração: Orquestra Camerata Sesi – Temporada Pop: Não deixe o samba morrer, em comemoração aos 25 anos do Teatro Sesi. Evento: Festival Sesi Som. Horário: 19h30.
No fim de semana também acontece mais uma edição do festival gastronômico "Itaúnas & Sabores", que reúne criações exclusivas de 20 restaurantes, pizzarias, bares e lanchonetes locais. Locais: em 20 estabelecimentos gastronômicos da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra. Preços dos pratos e sobremesas: de R$ 30 a R$ 102. Ouça a conversa completa!

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