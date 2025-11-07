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#SextouCBN

De festival de samba à chegada do Papai Noel: os destaques da agenda do fim de semana no ES

Ouça as dicas da comentarista Marcella Scaramella!

Publicado em 07 de Novembro de 2025 às 17:52

Publicado em 

07 nov 2025 às 17:52
Grupo Menos é Mais
Grupo "Menos é Mais" Crédito: André Kazuo/Divulgação
Nesta edição de #SextouCBN, a comentarista Marcella Scaramella traz os destaques da agenda cultural no Espírito Santo para o fim de semana. Entre os destaques, tem festival de samba, música erudita, teatro e a chegada do Papai Noel em shoppings da Grande Vitória.  Entre os destaques, o Festival Samba Brasil, um dos maiores festivais de samba e pagode do país, retorna ao Espírito Santo com uma seleção de peso! Dilsinho, Kamisa 10, Fundo de Quintal e Menos é Mais participam do evento, que acontece no dia 08 de novembro, no estacionamento do Shopping Vila Velha, em Vila Velha. Ouça a conversa completa!
Sextou CBN - 07-11-25

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