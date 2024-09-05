Fábricas clandestinas de pneus são interditadas na Grande Vitória

Duas fábricas clandestinas de pneus reformados foram interditadas em Vila Velha e na Serra, na Grande Vitória, durante operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES). Foram apreendidos mais de 1.500 pneus e os proprietários responderão por crime contra a relação de consumo. O nome das empresas e donos não foram divulgados pelas autoridades. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), fala sobre o assunto.