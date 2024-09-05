Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Fábricas clandestinas de pneus são interditadas na Grande Vitória

O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, fala sobre o assunto

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2024 às 11:07
Foram apreendidos mais de 1.500 pneus
Foram apreendidos mais de 1.500 pneus Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Duas fábricas clandestinas de pneus reformados foram interditadas em Vila Velha e na Serra, na Grande Vitória, durante operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES). Foram apreendidos mais de 1.500 pneus e os proprietários responderão por crime contra a relação de consumo. O nome das empresas e donos não foram divulgados pelas autoridades. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), fala sobre o assunto.
CBN - Segurança em Foco - Eduardo Passamani - 05-09-24.mp3
Segundo o delegado, as fábricas estavam com os pneus armazenados prontos para venda e uma delas só funcionava a noite, o que indica a clandestinidade. De acordo com ele, a recauchutagem (reconstrução) é permitida em algumas situações, e os estabelecimentos responsáveis por esse serviço precisam seguir os padrões de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Em uma das fábricas foram encontrados pneus de moto, que pela resolução nacional, é proibido ter a reformulação.
[fonte: A Gazeta]

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O adolescente com superdotação que passou no vestibular aos 12 anos e sonha estudar no MIT
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados