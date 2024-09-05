Fábricas clandestinas de pneus são interditadas na Grande Vitória

Duas fábricas clandestinas de pneus reformados foram interditadas em Vila Velha e na Serra, na Grande Vitória, durante operação da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) em conjunto com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES). Foram apreendidos mais de 1.500 pneus e os proprietários responderão por crime contra a relação de consumo. O nome das empresas e donos não foram divulgados pelas autoridades. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), fala sobre o assunto.
CBN - Segurança em Foco - Eduardo Passamani - 05-09-24.mp3
Segundo o delegado, as fábricas estavam com os pneus armazenados prontos para venda e uma delas só funcionava a noite, o que indica a clandestinidade. De acordo com ele, a recauchutagem (reconstrução) é permitida em algumas situações, e os estabelecimentos responsáveis por esse serviço precisam seguir os padrões de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). Em uma das fábricas foram encontrados pneus de moto, que pela resolução nacional, é proibido ter a reformulação.
[fonte: A Gazeta]