Entenda a polêmica envolvendo as mudanças no Roblox!

Influenciador Felca é alvo de ataques no Roblox e nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A plataforma de jogos Roblox alterou as regras, no início deste mês, restringindo o uso do chat. A partir de agora, jogadores terão que verificar a idade e só poderão conversar com usuários de faixas etárias parecidas. A medida não agradou parte do público, que começou uma série de protestos virtuais na plataforma. O influenciador Felca, por exemplo, passou a ser alvo de críticas de crianças após a plataforma anunciar essas novas regras de segurança. Usuários menores de idade acusam o criador de conteúdo de ter motivado as mudanças por conta da publicação do vídeo em que denunciou a “adultização” de crianças em ambientes digitais.

Entre as mudanças, o Roblox passou a restringir, por idade, a possibilidade de se comunicar por áudio na plataforma. Para parte do público infantil, a atualização afetou diretamente a forma de interação no jogo. A medida de segurança visa impedir que pessoas maiores de idade conversem com menores e crianças.

Informações do site "Techtudo" apontam que nos últimos anos, a situação de segurança em Roblox começou a ser investigada após denúncias de aliciação de menores ao redor do mundo. Recentemente, nos Estados Unidos, políticos afirmaram, ainda, que a Roblox Corporation não estava fazendo o bastante pela segurança. Justamente para solucionar esse problema de forma eficiente, o game adicionou uma atualização que restringe o chat por idade, a partir da exigência de uma verificação de idade obrigatória.

A tentativa, contudo, não pegou bem entre os jogadores do título, que iniciaram protestos virtuais e até boatos de censura e banimento do game no país. Nesta edição do Segurança em Foco, a psicóloga Bianca Orrico, da SaferNet Brasil, uma das principais entidades de proteção no ambiente on-line no país, fala sobre o assunto. "É necessário, sobretudo, falar do papel da família e da escola sobre como orientar crianças e adolescentes sobre o uso consciente e responsável das tecnologias", destaca. Ouça a conversa completa!