Vape: 'o pulmão humano é pra respirar coisas boas e não viciar', alerta Margareth Dalcolmo

Febre entre adolescentes, os dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), também conhecidos como cigarros eletrônicos, como os vapes, têm alto poder destrutivo para o pulmão humano, sendo 100 vezes mais agressivos do que o cigarro tradicional. O alerta é da médica pneumologista Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Fiocruz. "Essa geração merece fazer esportes, ter uma vida saudável, e não ficar nesses dispositivos que vão gerar dependência, que fazem um gravíssimo estrago. Um enfisema pulmonar não tem volta", alerta.

