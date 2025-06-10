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Vape: 'o pulmão humano é pra respirar coisas boas e não viciar', alerta Margareth Dalcolmo

A pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz falou em entrevista à CBN Vitória sobre o consumo de cigarro eletrônico e tabaco

Publicado em 10 de Junho de 2025 às 11:45

Publicado em 

10 jun 2025 às 11:45
jovem fumando vape, cigarro eletrônico
jovem fumando vape, cigarro eletrônico Crédito: Shutterstock
Febre entre adolescentes, os dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), também conhecidos como cigarros eletrônicos, como os vapes, têm alto poder destrutivo para o pulmão humano, sendo 100 vezes mais agressivos do que o cigarro tradicional. O alerta é da médica pneumologista Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Fiocruz. "Essa geração merece fazer esportes, ter uma vida saudável, e não ficar nesses dispositivos que vão gerar dependência, que fazem um gravíssimo estrago. Um enfisema pulmonar não tem volta", alerta. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Margareth Dalcolmo - 10-06-25.mp3

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