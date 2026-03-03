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Saúde com Ciência

Como prevenir? Só é transmitida por macacos? Perguntas e respostas sobre a Mpox!

Ouça as explicações da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 03 de Março de 2026 às 11:44

Publicado em 

03 mar 2026 às 11:44
Mpox
Mpox Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Saúde Com Ciência", com a comentarista Ethel Maciel, o assunto em destaque é sugestão de um de nossos ouvinte. Na semana passada, o primeiro caso de Mpox em 2026 foi confirmado em Colatina, no Noroeste do Estado. 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), outras 14 notificações foram registradas neste ano: uma permanece sob investigação e 13 foram descartadas. A doença volta ao debate em meio ao aumento de registros no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza 88 casos confirmados de Mpox em 2026. A maioria está concentrada em São Paulo, com 62 ocorrências desde janeiro. Também há registros no Rio de Janeiro (15), Rondônia (4), Minas Gerais (3), Rio Grande do Sul (2), Paraná (1) e Distrito Federal (1). Não há óbitos neste ano. Em 2025, o país registrou 1.079 casos e duas mortes. No Espírito Santo, no ano passado, foram 229 notificações, com 39 confirmações, três casos suspeitos e 170 descartados.
CBN - Saúde Com Ciência - 03-03-26.mp3

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