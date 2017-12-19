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Relatório do Ministério Público aponta problemas em delegacias de polícia

Das 134 delegacias da Polícia Civil do Espírito Santo, 109 delas possuem inquéritos tramitando há mais de dois anos

Publicado em 19 de Dezembro de 2017 às 12:26

Publicado em 

19 dez 2017 às 12:26
Das 134 delegacias da Polícia Civil do Espírito Santo, 109 delas possuem inquéritos tramitando há mais de dois anos. Ao mesmo tempo, apenas sete unidades possuem um número de funcionários adequado para a garantia de um bom funcionamento. Esses e outros dados foram apresentados pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que lançou nesta segunda-feira (18) o relatório de controle externo da atividade policial referente ao ano de 2016. Acompanhe a análise do comentarista Roberto Simões. 
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 19-12-17

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