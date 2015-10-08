Parlamentares capixabas estão no centro do encaminhamento das crises envolvendo a presidente Dilma

Dois parlamentares capixabas no centro do encaminhamento das crises envolvendo a presidente da República, Dilma Rousseff e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Rose de Freitas preside a Comissão Mista do Orçamento e Carlos Manato é corregedor da Câmara dos Deputados.

Sobre a estratégia do governo de apostar as fichas para derrubar o parecer do TCU no Congresso, a presidente da CMO deixa claro que a comissão tem baseado 90% das deliberações de contas de outros presidentes nos pareceres técnicos do TCU, que é o órgão consultivo do Congresso.

Apesar de a palavra final ser prerrogativa do Congresso, Rose diz que o parecer do TCU deverá basear a decisão e será muito difícil derrubá-lo. Ouça a análise do comentarista Roberto Simões.