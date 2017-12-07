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O teto salarial no país. Quem respeita?

Ouça a análise do comentarista Roberto Simões

Publicado em 07 de Dezembro de 2017 às 12:31

Publicado em 

07 dez 2017 às 12:31
Números da folha de pagamento do Poder Judiciário capixaba do mês de novembro mostram que 404 dos 464 juízes e desembargadores - entre ativos e inativos - receberam salários acima do teto do funcionalismo público, que é de R$ 33.763,00, o equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O valor maior se dá por uma série de benefícios legais que tornam-se direitos adquiridos sem incidência no teto remuneratório constitucional, portanto sem descontos. Quem comenta este assunto é o professor Roberto Simões. 
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 07-12-17

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