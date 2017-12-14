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CBN POLÍTICAS PÚBLICAS

Fila de espera por cirurgia pediátrica pode levar anos no ES

1.783 crianças aguardam por correção de estrabismo e retirada das amígdalas, entre outras.

Publicado em 14 de Dezembro de 2017 às 12:12

Publicado em 

14 dez 2017 às 12:12
O Espírito Santo tem 1.783 crianças na fila de espera por uma cirurgia eletiva. Esses procedimentos são aqueles em que o paciente tem a necessidade de fazer, mas que ainda não são urgentes ou de emergência, como correção de estrabismo, otite e a retirada das amígdalas. De acordo com números das Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 70 mil crianças estão nesse tipo de fila de cirurgia em todo o Brasil. No quadro CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (14), o professor Roberto Simões comenta o assunto.
CBN Politicas Publicas - Roberto Simões - 14-12-17

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