Como ficam os investimentos para 2016 nas áreas sociais?

A peça orçamentária enviada pelo Executivo Estadual à Assembleia Legislativa indica que a situação financeira do Estado continuará restrita em 2016. O orçamento global previsto para o ano que vem é de R$ 17,051 bilhões, o que significa aumento nominal de 6,41% em relação ao orçamento em vigor este ano. O percentual é pouco maior do que os 5,64% de inflação previstos, em março, para 2016. No CBN Políticas Públicas desta quinta-feira (01), o comentarista Roberto Simões fala sobre os investimentos nas áreas sociais.