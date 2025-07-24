O que é um acidente de trabalho e quais os direitos do empregado?

No domingo, dia 27 de julho, é recordada a data do Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. De 2012 a 2024, o Brasil registrou aproximadamente 8,8 milhões de acidentes de trabalho e cerca de 32 mil mortes entre trabalhadores com carteira assinada, segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Nesta edição do "Retrabalho", o assunto é destaque com o comentarista Cássio Moro e com o juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região - ES, Jedson Marcos dos Santos Miranda.