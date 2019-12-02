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QUESTÕES DE FAMÍLIA

Relacionamento "sugar": há amor ou apenas exploração?

Cada vez mais pelo mundo afora, milhares de pessoas procuram alguém que pague as contas em troca de sexo, companhia e afeto

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 12:06

Publicado em 

02 dez 2019 às 12:06
Não é só roteiro de novela. Cada vez mais pelo mundo afora, milhares de pessoas procuram alguém que pague as contas em troca de sexo, companhia e afeto. Em relacionamentos do tipo "sugar", aqueles baseados em acordos de conveniência, pessoas geralmente mais velhas e bem-sucedidas patrocinam as mais jovens. Os primeiros, provedores financeiros, são os "sugar daddies", no caso dos homens - ou "sugar mommies", quando são mulheres. Os que desfrutam das benesses oferecidas por eles são os chamados de "sugar babbies". Este é o tema do Questões de Família desta segunda-feira (02), com o comentarista José Eduardo Coelho Dias e a participação da advogada especialista em Direito de Família, Kamilla Dias. 
Questões de Família - 02-12-19

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