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Questões de Família

Quais são os direitos dos herdeiros de um empregado que faleceu?

Ouça as explicações do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 10:20

Publicado em 

31 mai 2021 às 10:20
Foto mostra pais e dois filhos
Família e herança Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o seguinte assunto: além de ter que lidar com a dor de perder alguém, muitas famílias passam a ter dúvidas em relação aos seus direitos sobre os benefícios deixados pelo trabalhador falecido, seja com carteira registrada (regime CLT) ou como prestador de serviço (PJ). Se o funcionário de uma empresa vier a falecer, seus herdeiros terão direito às verbas rescisórias, por exemplo? Herdeiros ou dependentes estão autorizados a resgatar os benefícios acumulados pelo trabalhador após sua morte? Como funciona a pensão por morte? Tem dúvidas? O comentarista esclarece a esses e outros questionamentos. Acompanhe as explicações completas!
Questões de Familia - 31-05-21.mp3

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