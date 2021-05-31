Quais são os direitos dos herdeiros de um empregado que faleceu?

Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque o seguinte assunto: além de ter que lidar com a dor de perder alguém, muitas famílias passam a ter dúvidas em relação aos seus direitos sobre os benefícios deixados pelo trabalhador falecido, seja com carteira registrada (regime CLT) ou como prestador de serviço (PJ). Se o funcionário de uma empresa vier a falecer, seus herdeiros terão direito às verbas rescisórias, por exemplo? Herdeiros ou dependentes estão autorizados a resgatar os benefícios acumulados pelo trabalhador após sua morte? Como funciona a pensão por morte? Tem dúvidas? O comentarista esclarece a esses e outros questionamentos. Acompanhe as explicações completas!