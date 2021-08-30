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Questões de Família

O luto no divórcio: como lidar com as emoções e atravessar suas fases?

Quem participa desta conversa com o comentarista José Eduardo Coelho Dias é a advogada em Famílias e Sucessões, Alliny Burich

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:55

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:55
Divórcio, separação, término,
Divórcio Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Questões de Família", José Eduardo Coelho Dias traz como destaque que o tema do divórcio traz não apenas consequências jurídicas – mas também afetivas e emocionais às famílias. Isso porque as separações conjugais provocam nos envolvidos um ciclo de dor semelhante ao luto. Nesse sentido, como é possível lidar com as emoções e encontrar caminhos para recomeçar? A advogada em Famílias e Sucessões, Alliny Burich, tem se dedicado ao assunto e participa da conversa. 
Questões de Familia - 30-08-21.mp3

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