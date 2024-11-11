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Questões de Família

Como funciona o regime de separação total de bens?

Ouça a participação do comentarista José Eduardo Coelho Dias

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 10:36

Publicado em 

11 nov 2024 às 10:36
Segundo o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o regime de bens termina a partir da separação de fato, mesmo que ainda não haja nada documentado em cartório
separação de bens Crédito: Freepik
Nesta edição do "Questões de Família", na série de explicação sobre o assunto casamento e suas implicações jurídicas, o tema desta segunda-feira (11) é separação total de bens. De forma geral, o regime de separação total de bens visa garantir a independência do patrimônio dos cônjuges, mesmo depois do casamento. Isso é bastante comum quando um ou outro cônjuge (ou ambos) já possuem um patrimônio constituído e desejam destiná-lo aos filhos ou a outros familiares. O comentarista José Eduardo Coelho Dias traz as explicações sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Questões de Família - 11-11-24.mp3

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