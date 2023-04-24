Por que carros ficaram tão caros no Brasil?

Carro no Brasil nunca foi barato, mas já foi menos caro. Para se ter uma ideia, o valor médio de um carro novo no Brasil está hoje em torno de R$ 130 mil, quase o dobro do cobrado em 2017, segundo dados da consultoria Jato Dynamics. Nesse contexto, algumas montadoras vêm tendo conversas preliminares com o governo para lançar um "carro popular" ou “carro verde”, que seria vendido entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. Mas por que os carros no Brasil são tão caros? Tema em destaque nesta edição do "Pit Stop CBN", com o comentarista Ricardo Barbosa.