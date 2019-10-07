Freios: saiba as principais diferenças entre a tambor, a disco e ABS

O tema desta segunda-feira (07) foi sugestão da ouvinte Jacqueline Canal! O comentarista Ricardo Barbosa fala sobre um dos principais mecanismos dos automóveis e motociclistas: os freios. Ele explica a diferença entre freios a tambor, a disco e ABS.

Your browser does not support the audio element. Pit Stop CBN - 07-10-19

TIPOS DE FREIOS

Freios a tambor: um tambor fica conectado as rodas e é parado por calços ou lonas. Quando ativados hidraulicamente, há a pressão contra o tambor e, consequentemente, contra as rodas;

Freios a disco: majoritário no Brasil. As pastilhas comprimem um disco ligado a roda, fazendo-a parar na medida em que a fricção é realizada;

Freios ABS (Anti-lock Braking System): ao acionar o freio, a bomba de recalque empurra o fluído do freio em sentido contrário. Dessa maneira, há a equalização da pressão hidráulica do freio e o não-travamento das rodas.