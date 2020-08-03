Fazer o carro "pegar no tranco" pode danificar peças?

Quando a bateria "morre" ou você enfrenta problemas no motor de partida, já tentou fazer o carro pegar no "tranco", como diz a linguagem popular do mundo dos carros? Pois fique atento porque isso pode danificar as peças do seu veículo. Quem alerta é o comentarista Ricardo Barbosa", nesta edição do "Pit Stop CBN". Especialistas apontam que o risco de danificar o moto e/ou a transmissão pode ser até baixo, a depender do veículo, mas existe. Caso a correia dentada arrebente, as válvulas podem ser danificadas. Entre as dicas, caso passe por essa situação, evite soltar o pedal de embreagem bruscamente. Confira todas as dicas do Ricardo!