Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PIT STOP CBN

Fazer o carro "pegar no tranco" pode danificar peças?

Ouça as orientações do comentarista Ricardo Barbosa

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:07

Publicado em 

03 ago 2020 às 12:07
Quando a bateria "morre" ou você enfrenta problemas no motor de partida, já tentou fazer o carro pegar no "tranco", como diz a linguagem popular do mundo dos carros? Pois fique atento porque isso pode danificar as peças do seu veículo. Quem alerta é o comentarista Ricardo Barbosa", nesta edição do "Pit Stop CBN". Especialistas apontam que o risco de danificar o moto e/ou a transmissão pode ser até baixo, a depender do veículo, mas existe. Caso a correia dentada arrebente, as válvulas podem ser danificadas. Entre as dicas, caso passe por essa situação, evite soltar o pedal de embreagem bruscamente. Confira todas as dicas do Ricardo!
Pit Stop CBN - 03-08-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados