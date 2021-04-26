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PIT STOP CBN

Comprar carro com mais de 10 anos de uso é bom negócio?

Acompanhe as explicações!

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:55

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:55
Pensando em adquirir um carro mais antigo e mais "em conta" pro seu bolso, mas com medo de levar prejuízo e ter dor de cabeça? Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa esclarece se vale a pena comprar um carro usado com mais de 10 anos de uso. Ricardo orienta, por exemplo, que na relação custo-benefício é importante ficar atento, além da sua disponibilidade financeira, claro, à capacidade de rodagem do veículo e que tipo de manutenção o veículo foi submetido. Fique por dentro das revisões que foram realizadas também no carro. Acompanhe as explicações!
Pit Stop CBN - 26-04-21.mp3
 

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