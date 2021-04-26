Comprar carro com mais de 10 anos de uso é bom negócio?

Pensando em adquirir um carro mais antigo e mais "em conta" pro seu bolso, mas com medo de levar prejuízo e ter dor de cabeça? Nesta edição do "Pit Stop CBN", Ricardo Barbosa esclarece se vale a pena comprar um carro usado com mais de 10 anos de uso. Ricardo orienta, por exemplo, que na relação custo-benefício é importante ficar atento, além da sua disponibilidade financeira, claro, à capacidade de rodagem do veículo e que tipo de manutenção o veículo foi submetido. Fique por dentro das revisões que foram realizadas também no carro. Acompanhe as explicações!