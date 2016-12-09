Final de semana de decisões no Campeonato Brasileiro. Saiba quem tem chances de cair e subir. Ouça os comentários de Paulo Sergio.
Momento do Esporte - Paulo Sergio - 09-12-16
Publicado em 09 de Dezembro de 2016 às 12:50
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