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Papo em Série

Tudo sobre as séries "Desaparecido para Sempre" e "Hacks"

Os comentários são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:41

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:41
"Hacks", série da HBO Max Crédito: HBO/Divulgação
Nesta edição do Papo em Série, o comentarista Rafael Braz comenta sobre duas produções do streaming: "Desaparecido para Sempre", da Netflix, e "Hacks", do HBO Max. Ouça:
Papo em Série - 17-08-21.mp3

Sinopses

Desaparecido para Sempre (Netflix): Dez anos após perder as duas pessoas que mais amava, um homem se envolve em mais um mistério depois que a namorada desaparece. Baseada em um romance de Harlan Coben.
Hacks (HBO Max): Explora uma mentoria sombria que se forma entre Deborah Vance, uma lendária comediante de Las Vegas, e uma pária de 25 anos.

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