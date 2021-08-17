Tudo sobre as séries "Desaparecido para Sempre" e "Hacks"

Nesta edição do Papo em Série, o comentarista Rafael Braz comenta sobre duas produções do streaming: "Desaparecido para Sempre", da Netflix, e "Hacks", do HBO Max. Ouça:
Papo em Série - 17-08-21.mp3
Sinopses
Desaparecido para Sempre (Netflix): Dez anos após perder as duas pessoas que mais amava, um homem se envolve em mais um mistério depois que a namorada desaparece. Baseada em um romance de Harlan Coben.
Hacks (HBO Max): Explora uma mentoria sombria que se forma entre Deborah Vance, uma lendária comediante de Las Vegas, e uma pária de 25 anos.